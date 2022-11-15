مجلس الوزراء: ندعم صالح الفضالة ونقدِّر إنجازات جهاز «البدون»

الأولى

في ضوء ما أثير أخيراً حول الجهاز المركزي لمعالجـة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمسؤولين القائمين عليه فقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الدؤوبة والإنجازات المتميزة التي قام بها الجهاز من أجل إنجاز المهام والواجبات المنوطة به، وما قدمه من خدمات لتأمين مقومات العيش الكريم للمقيمين بصورة غير قانونية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية المختلفة ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية ليتمكنوا من الاقامة والعمل على نحو قانوني سليم يتيح لهم سبل الأمان والاستقرار.



وأكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة ودعمه لرئيس الجهاز المركزي صالح يوسف الفضالة وإخوانه العاملين بالجهاز، معبراً عن خالص الشكر والتقدير لجهودهم المخلصة التي يقومون بها من أجل إنجاز الحل الجذري الشامل لهذا الموضوع الذي يستوجب من الجميع التعاون مع الجهاز وتقديم العون للقيام بواجباته ومسؤولياته الوطنية.

وكان رئيس ديوان المحاسبة الإنابة وعدد من قياديين قدموا شرحاً للمجلس حول ما اشتمل عليه التقرير السنوي للديوان والذي يتكون من قسمين رئيسيين:



الأول: عن أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022/2021، ودور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام وتحليل البيانات المالية للجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، وأهم الملاحظات والظواهر التي يرصدها الديوان من خلال رقابته، والتأثيرات الرقابية التي تحققت نتيجة التعاون والتنسيق مع الجهات المشمولة بالرقابة



وأما القسم الثاني فتضمن: نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة بالرقابة، وإجراءات ديوان المحاسبة في مجال الرقابة المسبقة والمخالفات المالية، وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلت في إعداد التقرير وما يقوم به رئيس ديوان المحاسبة وجميع العاملين به من دور رقابي مهم في المحافظة على المال العام، مؤكدا بأن الحكومة تولي تقارير الديوان بالغ الاهتمام لمعاونتها في معالجة الملاحظات، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ التوصيات والعمل على تلافي الملاحظات الواردة في التقرير واتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها.