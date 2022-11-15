لا للوصاية النيابية على الحرية الأكاديمية

الأولى

أصدرت كتل طلابية وجمعيات نفع عام بيانا استنكرت فيه التوجهات والمحاولات السلبية التي تستهدف التضييق على حرية البحث العلمي تحت ستار ممارسة البرلمان رقابته على اعمـال السلطة التنفيذية.

وشددت الكتل والجمعيات في بيانها على ضرورة التصدي لمثل هذه المحاولات ومواجهتها إذ إنه لا يجوز للحكومة ولا لمجلس الامة انتهاك الحق الدستوري المرتبط بالحرية الأكاديمية للجامعات.



وجاء في البيان جاءت الأسئلة البرلمانية المقدمـة مـن أحـد النـواب والموجهة لوزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي حول الانشطة الأكاديمية والكتب المقررة في كلية الآداب بجامعة الكويت، تحاول فرض الوصاية على الحياة الأكاديمية والتضييق على حرية البحث العلمي والأنشطة الثقافية في الجامعة، ناهيك عما تنطوي عليه من تقييد لطريقة تفكير الطلبة وحصرها ضمن دائرة مغلقة، على نحو يؤدي إلى إنتاج عقل جامـد غيـر متقبـل لاختلاف وجهات النظـر ويرفض الأفكار التي تخالـف هـذا المنهج المطروح، وهي الطريقة التي طالما أدت إلى تعزيز التعصب والتطرف.



واستطرد: مـن هنـا فإننا ندعو إلـى عـدم التغافـل عـن مثـل هـذه التوجهات والمحاولات السلبية التي تستهدف التضييق على حرية البحث العلمي تحت ستار ممارسة البرلمان رقابته على اعمـال السلطة التنفيذية، وضرورة التصدي لهـا ومواجهتها، ونعتقـد جازمين أنه لا يجوز للحكومة ولا لمجلس الأمة انتهاك الحق الدستوري المرتبط بالحرية الاكاديمية للجامعات في الكويت.



ووقع على البيان كل من: اتحاد الـشباب الديموقراطي الكـويتي، جمعية الـخريجـين الكويتية، قائمة الـرايـة - الـمـمـلـكـة الـمـتـحدة، قائمة الوسط الديموقراطي - جامعة الكويت، اللجنة الكويتية للسلم والتضامن، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني، الجمعية الكويتية للإعلام والاتصـال، الجمعية الكويتية لأمن المعلومات.