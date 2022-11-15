فيصل النواف: الارتقاء بمنظومة الحرس الوطني

الأولى

أعرب نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل نواف الأحمد عن شكره وتقديره للقيادة السياسية بتعيينه نائباً لرئيس الحرس الوطني، معتبراً أن الانضمام للحرس الوطني شرف لا يقدر، داعياً الله أن يوفقه في سبيل النهوض بهذه الأمانة ما يحقق التطلعات ويفي بخدمة أبناء الوطن.



وقال خلال لقائه في الرئاسة العامة للحرس الوطني كبار القادة والضباط: أشد على أياديكم لبذل المزيد من الجهود والتفاني والتدريبات بروح التضحية والفداء مع ضرورة التعاون والتنسيق بين قطاعات الحرس بلوغاً لمستويات راقية في الأداء من أجل القيام بواجبنا الوطني بكل كفاءة واقتدار.



ودعا إلى أن يظل صرح الحرس الوطني نموذجاً يحتذى به في الانضباط وفرض هيبة القانون ونشر الأمن والأمان في ربوع البلاد، مؤكداً أن المسؤولية الوطنية تحتم علينا السعي بإخلاص نحو الارتقاء بمنظومة الحرس الوطني، وسنكون دائماً في حالة متابعة للأداء وعلى استعداد للتغيير والتطوير في المجالات العسكرية والأمنية والفنية والإدارية كافة، ليقوم الحرس الوطني بالمهام المكلف بها على أكمل وجه وأن يكون رهن الإشارة وفي حالة تأهب مستمر لمساندة مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية.