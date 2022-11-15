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مجلس الوزراء يشيد بجهود سمو ولي العهد في «قمة المناخ»


استمع مجلس الوزراء في اجتماعه امس الى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الخارجية حول نتائج مشاركة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ممثلاً عن صاحب السمو الأمير في قمة قادة العالم للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27»، وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية اللتين عقدتا أخيراً في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المثمرة التي بذلها ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد وقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمتين.


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