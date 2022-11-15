الحكومة تتعهد بمضاعفة التوزيعات الإسكانية

الأولى

أعلن مقرر لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية النائب د.عبدالعزيز الصقعبي ان اللجنة ستجتمع الخميس والأحد المقبلين لمناقشة قوانين المدن الإسكانية الجديدة وسيولة بنك الائتمان واستدامة القروض الإسكانية، مشيرا الى وجود تعهدات حكومية بزيادة التوزيعات الإسكانية إلى الضعف.

وبيّن أن التوزيعات في منطقة جنوب سعد العبدالله بلغت 4601 على المخطط، وان اللجنة ناقشت زيادة التوزيعات من 300 إلى 600 قسيمة في الشهر الواحد، لتصل إلى الضعف، مؤكدا أنها حصلت على تعهدات من قبل وزير الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الجانب.

ونوه الصقعبي الى أنه تم تخصيص التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعد العبدالله التي تستوعب من 3000 إلى 6000 وحدة سكنية إضافية، مبينا أن التنسيق جارٍ بين وزارتي الإسكان والكهرباء لتحديد العدد الدقيق للوحدات السكنية بعد مناقشة المعوقات الموجودة وسبل تذليلها.

وأوضح أنه تمت مناقشة طريق (ستة ونص) وهو من الطرق الرئيسة المهمة الذي سيصنع فارقا في تخفيف الزحام بمدينة جنوب سعد العبدالله.