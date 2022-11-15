تدوير مديري المناطق التعليمية

الأولى

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني قرارات وزارية بنقل مديري عموم ومديري شؤون تعليمية وإدارية وأنشطة من مناطقهم الى مناطق تعليمية أخرى.

وشملت القرارات نقل منصور الديحاني للعمل مديرا لمنطقة العاصمة التعليمية وتكليفه بمنطقة الجهراء ووليد بن غيث مديرا لمنطقة الأحمدي التعليمية وتكليفه مديرا لمنطقة الفروانية، ومنصور الظفيري مديرا لمنطقة حولي التعليمية وتكليفه كذلك بمنطقة مبارك الكبير.

وتضمنت القرارات كذلك نقل مدير الشؤون التعليمية في منطقة الجهراء التعليمية حمد السعيد إلى منطقة العاصمة التعليمية ونقل حمود العنزي إلى منطقة الأحمدي التعليمية ونقل دلال الناهض إلى منطقة مبارك الكبير التعليمية ونقل ندى المطيري إلى منطقة الجهراء التعليمية ونقل فهد العجمي إلى منطقة الفروانية التعليمية.