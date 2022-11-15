السعودية: 1.9 مليون معتمر في 4 أشهر

عربيات ودوليات

سجلت المملكة العربية السعودية وصول نحو 1.9 مليون معتمر من خارج المملكة منذ بداية موسم العمرة في نهاية يوليو الماضي.

وحسب بيانات رسمية سعودية، سجلت المنافذ الجوية والبرية والبحرية في المملكة وصول 1.964.964 معتمراً من خارج المملكة، منذ بداية موسم العمرة في الأول من محرم الماضي (30 يوليو 2022). وتصدرت 6 جنسيات وصول المعتمرين وفقاً للتأشيرات، إذ احتلت إندونيسيا المركز الأول بواقع 551.410 معتمرين، تليها باكستان بـ370.083 معتمراً، ثم الهند بـ230.794 معتمراً، فالعراق بـ150.109 معتمرين، ثم مصر بـ101.657 معتمراً، وأخيراً بنغلادش بـ11.984 معتمراً.

