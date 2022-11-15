منفذة هجوم إسطنبول.. سورية جنَّدها «الكردستاني»

عربيات ودوليات

أنقرة - الوكالات: كشفت السلطات التركية، أمس، تفاصيل تتعلق بهوية منفذ هجوم إسطنبول الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح.

وقالت الشرطة التركية إن «منفذ هجوم إسطنبول امرأة من الجنسية السورية تدعى أحلام البشير تلقت تدريبا على أيدي الميليشيات الكردية».

وأضافت نقلا عن مسؤول تركي، تأكيد وجود صلات لمنفذة تفجير إسطنبول بالأكراد، دون أن يستبعد أن تكون لها علاقة بتنظيم «داعش».

وعثرت الشرطة التركية أثناء إلقاء القبض على منفذة الهجوم على مسدس وبعض العملات الأجنبية والتركية، بالإضافة إلى كميات من الذهب.

وتم نقل منفذة الهجوم وغيرها من المشتبه بهم إلى مقر شرطة إسطنبول.

وأعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ اعتقال 46 شخصا على صلة بتفجير شارع الاستقلال، من بينهم الشخص الذي زرع القنبلة.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن الأمر بالهجوم على شارع الاستقلال في إسطنبول صدر في مدينة كوباني بشمال سورية، حيث قامت القوات التركية بعمليات ضد وحدات حماية الشعب الكردية في السنوات الأخيرة.

وأضاف صويلو أن منفذ التفجير مرّ عبر عفرين، شمال سورية. وأوضح أن «منفذي الهجوم الإرهابي كانوا سيهربون إلى اليونان اليوم الاثنين(أمس) لو لم يتم إلقاء القبض عليهم».

ووفقا للرواية التركية، فقد تضمن السيناريو أيضا قتل منفذة الهجوم، وذلك في محاولة لقطع الطريق أمام الوصول إلى بقية المتهمين.

وتعليقا على ذلك، قال صويلو إن «هناك خبرا سيحزن التنظيم الإرهابي وهو أنه تم إلقاء القبض أيضا على الشخص الذي أمره التنظيم بقتل منفذة التفجير».

وأضاف «رصدنا مكالمة يوجه فيها المتكلم عناصر الخلية بقتل منفذة الهجوم لمنع معرفة ملابسات الهجوم، اعتقلنا شخصا في هذه الخلية تم تكليفه بقتل المهاجمة».

وأضاف وزير الداخلية التركي أن التقديرات الأولية تشير إلى أن التعليمات بتنفيذ التفجير صدرت من مدينة «عين العرب» (كوباني) شمال سورية.

وأكد أن أحلام البشير دخلت إلى تركيا من منطقة عفرين بطريقة غير قانونية قبل أسبوع، وقد تلقت تدريبها بصفتها عضوة استخبارات خاصة في حزب العمال الكردستاني.

وأشار صويلو إلى أن التفجير المؤلم يعد الأول الذي تشهده إسطنبول منذ 6 أعوام، مبينا أن قوى الأمن تمكنت من إحباط نحو 200 عمل إرهابي خلال العام الجاري.

وذكرت مديرية الأمن التركية أن المادة المستخدمة في تفجير إسطنبول هي «تي إن تي»، وأن القبض على المتهمين في العملية جاء بعد فحص تسجيلات 1200 كاميرا، مشيرة إلى أنه تم إيقاف 46 مشتبها في مداهمات استهدفت 21 عنوانا.

وأطلقت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقا حول الانفجار، وكلفت 5 نواب عامين للإشراف على التحقيق.

في وقت سابق، أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، مساء الأحد، أن انتحارية نفذت التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول مخلفا 6 قتلى و81 مصابا.

وصرّح أقطاي للصحافيين: «نعتبر أنه اعتداء إرهابي نتج من قيام مهاجم هو امرأة بتفجير قنبلة وفق المعلومات الأولية».

كذلك أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في خطاب متلفز عقب الانفجار، أن التحقيقات الأولية تظهر تورط امرأة في الانفجار.

