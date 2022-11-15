إيران تقصف في كردستان العراق

عربيات ودوليات

دبي - «رويترز»: أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف أمس ما وصفتها بأنها «جماعات إرهابية» في إقليم كردستان العراق بضربات صاروخية وطائرات مسيرة.

وشن الحرس الثوري هجمات على قواعد المعارضة الكردية - الإيرانية المسلحة في الإقليم الواقع بشمال العراق منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر.

وتتهم إيران المسلحين الأكراد في شمال العراق بإثارة الاضطرابات التي تجتاح الجمهورية الإسلامية.

وتعليقا على الهجمات، قالت الخارجية الإيرانية إنها لن تتهاون بشأن أمن إيران الحدودي، وسترد على تهديدات ما وصفتها بـ«الجماعات الانفصالية» في كردستان العراق.

