«الخليجي» يدين: موقفنا ثابت ضد العنف والإرهاب والتطرف

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، د. نايف فلاح مبارك الحجرف، التفجير الذي استهدف منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول في جمهورية تركيا.

وأكد الحجرف موقف دول مجلس التعاون الثابت ضد العنف والإرهاب والتطرف، مقدماً التعازي والمواساة لجمهورية تركيا في ضحاياها، متمنياً لجميع المصابين الشفاء العاجل.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، دانت بـ»أشد العبارات التفجير الإرهابي»، مؤكدة «وقوف بلادها مع تركيا ضد هذا العمل الجبان»، ومقدمة التعازي إلى «ذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي الشقيق».

كما أكدت الخارجية القطرية، إدانتها للتفجير وتضامنها التام ووقوفها إلى جانب تركيا حكومة وشعبا، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن.

من جانبها، دانت الخارجية الإماراتية، بشدة التفجير «الإرهابي»، مقدمة خالص تعازيها لحكومة تركيا وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء».

وفي البحرين، دانت الخارجية بشدة التفجير الإرهابي، مقدمة تعازيها لتركيا ومؤكدة «وقوفها مع تركيا في حربها ضد الإرهاب».

وعبرت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها للتفجير الإرهابي، معربة عن تعازيها لتركيا وتضامنها معها.

