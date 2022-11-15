أنقرة ترفض التعزية الأميركية!

عربيات ودوليات

أنقرة - الوكالات: قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس، أن بلاده لا تقبل التعزية التي وجهتها السفارة الأميركية، عقب التفجير في شارع الاستقلال والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 82.

وأكد صويلو في تصريح «أننا لا تقبل التعزية من السفارة الأميركية ونرفضها.. نعرف من يدعم الإرهاب في شمال سورية، ونعرف الرسالة التي أرادوا إيصالها لتركيا من خلال هذا الهجوم»، مشددا على أن «من يدعم المنظمات الإرهابية شمال سورية هو من نفّذ الهجوم ضدنا».

وأعلن «أننا سنرد بشكل قوي جدا على الرسالة التي وصلتنا من هذا الهجوم».

وقال صويلو: «من نفذت الهجوم جاءت من شمال سورية، وأخذت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية، وكانت تخطط للهروب إلى اليونان».

