100 ألف عقار آيلة للسقوط.. جهود الإنقاذ تصطدم بـ«المستحيل»

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القاهرة - الوكالات: بعد أقل من يوم واحد على انهيار عقار بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، انهار عقار آخر بالإسكندرية شمال مصر، في مشهد متكرر لا يمكن توقعه أو إيقافه؛ بسبب وجود آلاف العقارات الآيلة للسقوط، الصادر بشأنها قرارات إزالة في عموم البلاد.

الحادثان اللذان وقعا الأسبوع الماضي، أسفرا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر؛ حيث إن الحادث الأول وقع عندما انهار عقار سكني مكوّن من خمسة طوابق بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، بينما وقع الحادث الثاني بمنطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن العقار الأول صادر بشأنه قرار ترميم وقرارات إخلاء من السكان، والعقار الآخر غير مرخص وصادر بشأنه قرار إزالة، وكلاهما من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

الحادثان أعادا السؤال المُلّح: كيف يمكن وقف ظاهرة انهيار العقارات المعرضة للسقوط في أي لحظة، خاصة مع وجود نحو 100 ألف عقار آيل للسقوط منتشرة في أنحاء الجمهورية، وفق آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي).

يقول خبراء ومعنيون إن الأزمة تنقسم إلى جزأين، الأول: يتعلق بالعقارات القديمة المتهالكة التي لا يتم هدمها واستبدالها بأخرى جديدة، نظراً لارتفاع تكلفة الهدم والبناء، والثاني: يتعلق بالعقارات المخالفة في الارتفاع وعدم اتباع إجراءات البناء السليمة والصحيحة، ورفض سكانها مغادرتها لعدم وجود بدائل.

وفي ظل غياب دور أجهزة الحكم المحلي المسؤولة عن تراخيص البناء ومتابعتها ؛ ظهر أكثر من 150 ألف عقار مخالف خلال العقد الأخير على مستوى محافظات الجمهورية، بينها 3700 عقار يمثّل خطورة داهمة، أغلبها في القاهرة الكبرى والإسكندرية، حسب تقارير نشرتها الصحافة المحلية.

كما تشير إحصاءات حكومية أخرى إلى وجود 3 ملايين و233 ألفاً و635 مبنى بحاجة إلى ترميم، بين قليل ومتوسط وكبير، وتقع أغلب هذه المباني في الريف، الذي يستحوذ على 69.4% من عدد المباني على مستوى الجمهورية.

ومع وجود هذا العدد الكبير من المنازل المهددة بانهيارها فوق رؤوس سكانها لأسباب تتعلق بسلامة العقار، بات هؤلاء من المحكوم عليهم بالموت مع تعليق التنفيذ، في ظل غياب البدائل أمام الكثيرين للنجاة بأنفسهم وأسرهم.

وفي السياق، يرى رئيس شعبة البناء باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني، أن الدولة تعمل على الحد من انهيار العقارات الناجم عن وجود عيوب فنية وسوء استخدام مواد البناء وتجاوز الارتفاعات المقررة، وذلك من خلال قانون البناء الجديد الذي يضع معايير بناء لا يمكن الحياد عنها.

وأوضح الزيني في تصريح لقناة «الجزيرة» القطرية أمس، أن غالبية الانهيارات تعود لعقارات قديمة متهالكة لم تخضع للصيانة، أو عقارات جديدة مخالفة في الارتفاعات ومواد البناء، مع الأخذ بعين الاعتبار غياب دور المحليات في الرقابة والمتابعة.

ودعا الزيني إلى ضرورة حصر المنازل المتصدعة والآيلة للسقوط في كل المحافظات، وتوجيه إنذار بإخلاء العقار مع إلزام الملاك بصيانتها أو قطع الخدمات عنها، ولكن الإجراءات البيروقراطية تحول دون تنفيذ هذا الأمر.

بدوره، توقّع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد عبدالرؤوف استمرار انهيار العقارات السكنية، وقال لـ«الجزيرة» إن هذه الأزمة مستمرة ولا يمكن وقفها؛ لأن الكثير من العقارات السكنية القديمة يحكمها قانون إيجار قديم.

وتقول الحكومة المصرية إنها أخذت على عاتقها وقف نزيف انهيار العقارات من خلال مسارات عدة، أبرزها: القضاء على العشوائيات والمناطق السكنية الخطرة، وبناء مساكن بديلة للمواطنين، ما يسهل عليهم الانتقال إلى مكان آخر وترك منازلهم.

