«داعش» يستخدم «تطبيق مواعدة» لجمع الأموال

عربيات ودوليات

يلجأ تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري إلى حلية جديدة لتمويل أنشطته الإرهابية، مستخدما في ذلك تطبيق «تيندر» الشهير للمواعدة، وفقا لتقرير صحيفة «التايمز» البريطانية.

وحسب الصحيفة فإن عناصر من تنظيم داعش استخدموا «الإصدار الجنوب أفريقي من تطبيق المواعدة»، لخداع بعض المستخدمين وابتزازهم للحصول على أموال يتم استخدامها لتمويل أعمالهم في القارة السمراء.

وقال رئيس مركز معلومات المخاطر المصرفية في جنوب أفريقيا، نيسشال ميوال، إن عناصر من التنظيم استخدموا «ملفات شخصية مزيفة وصورا لممثلين لجذب الضحايا»، مضيفا أن المجموعة أنشأت قواعد في أكثر الاقتصادات الصناعية في أفريقيا لجمع التبرعات المالية و تجنيد العناصر.

ويعكس هذا الاتجاه القلق المتزايد من أن «جنوب أفريقيا أصبحت المحرك غير المتعمد لتجديد نشاط داعش منذ هزيمته في الشرق الأوسط»، حسب «التايمز».

وأكد الباحث بمعهد الدراسات الأمنية في بريتوريا، مارتن إيوي، لمجلس الأمن أن «داعش» وسعت نفوذها في أفريقيا التي من المحتمل أن تكون «مستقبل الخلافة».

وأعلنت «وزارة الخزانة الأميركية»، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات على أربعة «أعضاء كبار» في خلية تابعة لداعش والتي كانت «ذات أهمية ناشئة في تحويل الأموال من قيادة داعش إلى المنتسبين في جميع أنحاء أفريقيا». وتشير «التايمز» إلى أن أفريقيا أصبحت «موقعا مثاليا لداعش لإعادة تجميع صفوفه بفضل ثروات القارة من الموارد الطبيعية، والفقر الذي يعاني منه عشرات الملايين من المواطنين وضعف المؤسسات وسهولة اختراق الحدود».

