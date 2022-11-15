الإمارات تفتتح مسجد الشيخ زايد في إندونيسيا

عربيات ودوليات

افتتح رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أمس، «جامع الشيخ زايد» في مدينة سولو بإندونيسيا.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعدنا بافتتاح جامع الشيخ زايد في مدينة سولو الجميلة في إندونيسيا برفقة صديقي الرئيس جوكو ويدودو .. مبادرة تعبر عن معاني الترابط والمحبة والتعاون على الخير التي كان يجسدها الشيخ زايد رحمه الله.. نسأل الله تعالى أن يديم الخير والسعادة على الشعب الإندونيسي».

وبحث محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي، على هامش مجموعة العشرين، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية القضايا التي تبحثها قمة مجموعة العشرين في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تؤثر على التنمية والاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

