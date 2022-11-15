احتجاجات إيران.. 800 متهم بالضلوع في «أعمال شغب»

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يواجه 800 شخص في إيران تهم الضلوع في «أعمال شغب» وقعت مؤخراً، في حين وصل عدد المتهمين من قبل القضاء الإيراني إلى أكثر من 2200 شخص، نصفهم في طهران، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ شهرين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن المتهمين الـ 800 هم من محافظات هرمزكان وأصفهان ومركزي، حيث نقل موقع «ميزان» عن المدعي العام في هرمزكان مجتبى قهرماني، أنه تم توجيه الاتّهام إلى 164 شخصاً «بالضلوع في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن» في المحافظة.

وبحسب المدعي العام المتهمين الـ 164 اعتقلوا في «الاضطرابات الأخيرة»، وسيُحاكمون اعتباراً من الخميس المقبل بحضور محامين» للدفاع عنهم».

وتشمل التهم «التجمّع والتآمر ضد أمن البلاد»، و«الدعاية ضد النظام»، و«الإخلال بالنظام العام»، و«الشغب»، و«التحريض على القتل»، و«إصابة عناصر أمن بجروح»، و«إلحاق الضرر بالأملاك العامة».

أما في محافظة أصفهان، فكشف المدّعي العام أسد الله جعفري وجود 316 قضية على صلة بأعمال الشغب الأخيرة، مشيراً إلى أن 12 ممّن وُجّه إليهم الاتّهام حوكموا.

كذلك الأمر في محافظة مركزي، حيث لفت المدعي العام عبد المهدي موسوي إلى توجيه الاتّهام إلى 276 شخصاً، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا».

وأصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام بحق شخص على خلفية ضلوعه في «أعمال شغب»، وفق ما أفادت مصادر رسمية، الأحد، في أول عقوبة قصوى يعلنها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وصدر «حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجهت إليه تهم الإخلال بالنظام العام، التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، الحرابة والإفساد في الأرض»، وفق ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية.

وأضاف أن خمسة متهمين آخرين نالوا أحكاما بالسجن ما بين خمسة وعشرة أعوام، لإدانتهم بـ«التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني» و«الإخلال بالنظام والممتلكات العامة».

وأكد أن كل الأحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف.

يذكر أن إيران تشهد منذ 16 سبتمبر الفائت، احتجاجات شبه يومية أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، بعد أن تم توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وتتّهم السلطات الإيرانية دولاً غربية وخصوصاً الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تصفها طهران بأنها «أعمال شغب».

