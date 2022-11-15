الأزرق يواصل تدريباته في دبي

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يواصل الأزرق تدريباته اليومية في المعسكر المقام حاليا في دبي بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو استعدادا لـ«خليجي 25» التي ستقام في مدينة البصرة 6 يناير المقبل. وتعد هذه المهمة الاولى للجهاز الفني الذي تم التعاقد معه أخيراً ويركز المدرب بينتو على الجوانب الفنية خلال الحصص التدريبية من خلال تطبيق الاسلوب المناسب للاعبين خاصة انه يعتمد على عدد كبير من الوجوة الشابة التي تم اختيارها للتشكيلة التي تتألف من 26 لاعبا حيث اعتذر قبل المغادرة الثلاثي بندر السلامة واحمد شبيب نظرا لتعرضهما للاصابة بالاضافة لاعتذار محمد دحام لظروف خاصة. وفي ظل هذا الوضع يسعى المدرب بينتو لمنح هذه العناصر الشابة الثقة بجانب اصحاب الخبرة التي ابقى عليها متمثلة في سليمان عبدالغفور واحمد الظفيري وسلطان العنزي وفيصل زايد وخالد ابراهيم من خلال المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما امام لبنان السبت المقبل على ملعب الشرطة والثانية ضد المنتخب الجزائري للاعبين المحليين يوم 26 الحالي. يذكر ان المنتخب اللبناني وصل دبي اول من امس وقبل قدومه خاض مرانا وحيدا على ملعب العهد تحت قيادة المدرب الكسندر أليتش. وكان الاتحاد اللبناني ينوي المشاركة بمنتخب الشباب لكن مشاركة المنتخب الاولمبي في بطولة غرب آسيا المقامة في السعودية حاليا حالت دون ذلك مما دفع بالمدرب ان يعتمد على عدد من العناصر التقليدية. بينما المنتخب الجزائري يستعد للبطولة الافريقية للاعبين المحليين التي ستستضيفها بلاده في يناير المقبل. وخضع بعض اللاعبين لجلسات استشفائية نظراً لشعورهم بالإرهاق والشد العضلي من جراء مشاركتهم مع أنديتهم في الجولة الأخيرة، لكنها لن تعوق مشاركتهم في التدريبات.

ويعمل الجهاز الطبي على تجهيز اللاعب علي خلف جراء الإصابة التي يعاني منها والتي حرمته من المشاركة مع الأخضر في مواجهة الدربي ضد القادسية يوم الجمعة الماضي.

