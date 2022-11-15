العالم منشغل بالمونديال.. وتكتم في الأزرق

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لا نعرف ما هي المسببات التي حالت دون مرافقة منسق اعلامي مع الازرق في معسكره التدريبي المقام حالياً في دبي لكي يتم التواصل معه بشأن اخبار الفريق بشكل مباشر مع تكتم من قبل ادارة الأزرق عند الاستفسار منها عن أخبار المنتخب واستعداداته. وهذه الطريقة التي تشوبها السرية بالتعامل مع الصحافة والاعلام توحي كأن الازرق يستعد لخوض مباريات المونديال وما هي الا مباراتان ضد لبنان والجزائر وديا. ومن ثم يفترض ان يطلع المتابع على أوضاع واستعدادات الفريق الذي اغلب لاعبيه عناصر شابة تحتاج للدعم بدلا من تلك السرية المبالغ بها.. «ليش كل هالخوف».

