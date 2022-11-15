فوز القادسية والعربي في «السلة»

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حقق القادسية انتصاره الثالث على التوالي في دوري كرة السلة وجاء على حساب اليرموك 110-101 أول من أمس ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي والتي شهدت أيضا انتصارا عريضا للعربي على التضامن 97-54.

وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى 6 نقاط من ثلاث انتصارات، بينما ارتفع رصيد اليرموك إلى 4 نقاط من انتصار وهزيمتين. فيما رفع العربي رصيده إلى 4 نقاط، والتضامن إلى 3 نقاط.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مواجهات في نصف النهائي.

في المباراة الأولى واجه القادسية مقاومة قوية من اليرموك المجتهد الذي قدم أداء مميزا وكان نداً قوياً للأصفر. وتقارب أداء الطرفين في الربع الأول الذي انهاه القادسية متقدما 22-18، قبل أن يوسع الفارق في الربع الثاني إلى 10 نقاط 43-33، واستمرت سيطرة الأصفر في الربع الثالث بفضل تميز صانع العابه عبدالمحسن مرتضى أفضل مسجل في المباراة 32 نقطة ليرتفع الفارق في نهاية الربع إلى 13 نقطة 73-60.

وقدم اليرموك أداء متميزا في الربع الأخير وتمكن من تسجيل 14 نقطة قلصت الفارق مع نهاية المباراة إلى 9 نقاط 101-110 ليحقق القادسية انتصاره الثالث على التوالي.

وفي المباراة الثانية لم يجد العربي صعوبة في فرض سيطرته طوال أوقات المباراة وتحقيق انتصار سهل فيها، وانهى الأخضر أرباع المباراة 30-14، و57-26، و81-47، ثم أنهى اللقاء بفارق 43 نقطة 97-54. وتستكمل اليوم الجولة الثالثة باقامة مباراة الشباب مع الصليبخات في الـ 07:15 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.