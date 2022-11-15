وفد بلجيكا يصل اليوم

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يصل إلى البلاد مساء اليوم، وفد المنتخب البلجيكي وذلك من أجل مواجهة نظيره المصري في المباراة الودية الدولية التي ستجمعهما في السادسة من مساء الجمعة المقبل على ستاد جابر الأحمد الدولي. ويختتم المنتخب البلجيكي بهذه المباراة، استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 بقطر، فيما يستعد المنتخب المصري للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وسيكون في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة شركة إيدو رئيس اللجنة المنظمة للقاء مؤيد الشهاب وعدد من أعضاء السفارة البلجيكية في الكويت، إلى جانب مسؤولين من الاتحاد الكويتي لكرة القدم. ومن المقرر، أن يباشر المنتخب البلجيكي تدريباته مساء غد الأربعاء على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، على أن يجري تدريبه الأخير على ستاد جابر الدولي مساء الخميس، ومن ثم يغادر إلى الدوحة عقب انتهاء المواجهة مباشرة.

وكان الاتحاد البلجيكي أبلغ شركة ايدو واللجنة المنظمة للقاء، بحضور وسائل الإعلام في التدريبين لمدة 15 دقيقة قبل انطلاقهما. في سياق متصل، يجري المنتخب المصري تدريبه اليوم الثلاثاء على ستاد نادي الكويت، مكتمل الصفوف بعد انضمام جميع المحترفين، باستثناء لاعب فولفسبورغ الألماني عمر مرموش الذي تم استبعاده رسميا من قائمة اللقاء، بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام هوفنهايم. من جانب آخر، رحب مؤيد الشهاب بوفدي المنتخبين المصري والبلجيكي في الكويت، متمنيا لهما طيب الإقامة، والتوفيق في المباراة التي ستجمعهما. ولفت إلى أن المنتخبين يوليان المباراة أهمية خاصة، كونها تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي «فيفا» وتم اعتمادها رسميا في أجندته، كما أنها الأخيرة لبلجيكا قبل انطلاق مونديال 2022، كما أن الفراعنة ستساندهم جماهير كبيرة للغاية من الجالية المصرية، وسيحرصون على تحقيق نتيجة إيجابية.

وأعلن الشهاب، فتح بوابات ستاد جابر الأحمد الدولي أمام الجماهير في الساعة 1:00 من بعد ظهر الجمعة، مبينا أن شركة إيدو ستقيم مهرجانا قبل انطلاق اللقاء، ومشاركة الجماهير في العديد من اللعبات الرياضية. وأوضح أن شركة ايدو حرصت على تواجد العديد من المطاعم و«الكافيهات» في ستاد جابر الأحمد لتقديم خدماتها للجماهير التي ستحضر اللقاء.

واختتم الشهاب تصريحه، مؤكدا أن اللجنة المنظمة باتت جاهزة لإقامة اللقاء، بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات، مشددا على أن مواجهة مصر وبلجيكا ستكون باكورة العديد من المباريات العالمية التي ستنظمها شركة ايدو على أرض الكويت.

