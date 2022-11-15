نهاية القسم الاول.. لا بأس؟

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انتهى القسم الاول من الدوري العام لكرة القدم «المحترفين ورقيا» وجاءت النتائج بطريقة واقعية عكست المستوى الفني لكل ناد وجاءت من وجهة نظري الفنية اقل من المتوسط... ولكن كإثارة جاءت بتقدير جيد جدا... خصوصا في المباريات الثلاث الاخيرة حيث اشتدت المنافسة بين خمسة اندية استحقت ان تكون بالمراكز الاولى بتزعم نادي الكويت القسم الاول بفارق نقاط قليلة الى المركز الخامس... وما جعلنا نستغرب هو تراجع مستوى القادسية رغم صحوته الاخيرة وسوء نتائج نادي كاظمة الذي كان متصدرا البطولة في منتصف القسم الاول.

هذا فيما يخص الترتيب... اما بخصوص اللاعبين بشقيهم الكويتي والاجانب فالحقيقة اقولها وأن أبكي على أيام زمان ايام نجوم البطولات الخارجية الى ان وصلنا الى اننا لا نمتلك لاعبا كويتيا مميزا الا اللاعب بدر المطوع وبعض الاخرين من ضمنهم حارس العربي عبدالغفور والفنيني والعازمي من السالمية... الخ ينعدون على الاصابع وهم الان سيستعدون للمعسكرات الطويلة (المملة) لبطولة كأس الخليج في البصرة. اما المحترفون الاجانب فأقولها بشكل عام أعتقد أن اللاعبين الكويتيين افضل منهم مستوى... فللأسف لم يخلق لنا هذا الدوري لاعبين موهوبين للمنتخب الاول بسبب كثرة الاجانب بالملعب نسبة وتناسب مع اللاعب الكويتي.

اما حكام المباريات فأقولها بصدق ومن غير مجاملة إنهم يتدربون ويتعلمون في هذه المباريات اسس واصول التحكيم ولا يفيدون المباراة قانونيا بسبب ضعف قدراتهم (ليسوا بالسيئين) وهم قليلو الخبرة (الاغلبية) وحتى الحكام الاجانب الذين استعان بهم الاتحاد « المعيّن» ضعاف المستوى فنيا... والبركة بالفار.

اما ما عكَّر كل مباريات القسم الاول فهو سوء أرضية الملاعب فهي لا تصلح للدورات الرمضانية وليس لدوري المحترفين حسب تسميتها من اتحاد «أبو مئة يوم».....

هذا رأيي والله من وراء القصد.