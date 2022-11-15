الكويت ثأر من كاظمة في «اليد»

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ثأر الكويت من كاظمة وهزمه 30-27 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت أيضا فوز العربي على القرين 32-24، وبرقان على اليرموك 30-28.

ورفع الكويت رصيده بهذا الانتصار إلى 6 نقاط من 3 انتصارات متتالية في مقدمة الترتيب، فيما بقي كاظمة على رصيده السابق نقطة واحدة، وارتفع رصيد العربي وبرقان إلى 4 نقاط لكل منهما، فيما بقي اليرموك على نقطتين، والقرين دون رصيد من النقاط.

وكان الكويت انهزم امام كاظمة في لقاء كأس السوبر بداية الموسم ليتنازل عن اللقب الى غريمه البرتقالي الذي تأملت جماهيره بأن يبني على لقب «السوبر» ويواصل أداءه القوي في الدوري،

إلا أن كاظمة قدم بداية بطيئة في البطولة بتحقيقه نقطة وحيدة من أصل 6 ممكنة إذ سقط أمام العربي في افتتاح البطولة ثم تعادل مع الفحيحيل قبل أن ينهزم أول من أمس أمام الأبيض. ويسعى الكويت إلى المحافظة على لقبه للمرة الـ 11 على التوالي بعد أن حقق لقب البطولة في المواسم العشرة الماضية بكل جدارة واستحقاق.