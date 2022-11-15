مورينيو يهاجم لاعبي فريقه

دوليه

واصل جوزيه مورينيو، مدرب روما، هجومه على لاعبي فريقه عقب التعادل مع تورينو 1-1، أول من أمس بمنافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي. وقال مورينيو في تصريحاته لشبكة «دازن»: «كان الطرد صائبا. كلماتي للحكم تستحق البطاقة الحمراء». وأضاف «تحدثت مع الحكم بعد المباراة واعتذرت له، لكنني لا أريد التحدث عن أدائه. كنت متواضعا بما يكفي للاعتذار، لكني سأترك أدائه وتأثيره على المباراة لكم، لا أريد أن أتحدث عما قلناه، كان هذا بيني وبينه، لكن كلماتي تستحق الطرد». وتابع «كان هناك مباراتان الليلة، واحدة حتى الدقيقة 70 والأخرى بعد ذلك، الجماهير كانت تريد العودة لمنازلها لكن في الدقائق الـ20 الأخيرة صنعنا فرصا أكثر وربما صنعنا أكثر مما فعلنا بالمباريات الأخيرة، والسبب سهل وهو لأن ديبالا عاد معنا».

