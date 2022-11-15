إصابة خطيرة لحارس بولندا

دوليه

تعرض الحارس البولندي بارتلوميي دراغوفسكي الذي تم اختياره ضمن قائمة منتخب بلاده لنهائيات كأس العالم قطر 2022 المقررة بين 20 الحالي و18 ديسمبر، لإصابة خطيرة في كاحله الأيمن أول من امس خلال مباراة فريقه سبيتسيا مع هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي. وخرج دراغوفسكي من الملعب على حمالة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ويبدو أن الإصابة ستحرمه من التواجد مع منتخبه في كأس العالم حيث كان من المفترض لعب دور البديل للحارس الأساسي فويتشيخ شتشيزني. وتعرض ابن الـ25 عاماً للإصابة القوية خلال تدخله خارج المنطقة الجزاء على مهاجم فيرونا كيفن لازانيا. وكانت الإصابة قاسية لدرجة أن جميع اللاعبين تهافتوا لطلب تدخل الطاقم الطبي.

