رونالدو: لا أحترم تين هاغ

دوليه

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنَّه شعر «بالخيانة» من الطريقة التي عُومل بها من قبل

مان يونايتد، مبديًا إنزعاجه من أنه أصبح «كبش فداء» يُلقى باللوم عليه في كل ما حدث بشكل خاطئ بالنادي. ويعتقد رونالدو، في مقابلة مع الصحافي البريطاني المعروف «بيرس مورغان»، في برنامج «الأخير» التلفزيوني، والذي نشرت صحيفة «ذا صن» مقتطفات منه، أنه يتم إجباره الآن على الرحيل. وبيَّن رونالدو، أنه لم يكن يملك سوى الاحترام لزميله السابق، المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير، الذي أُقيل بعد أسابيع قليلة من عودة رونالدو.

وبالنسبة للمدربين الآخرين، رالف رانغنيك، والمدرب الحالي إيريك تين هاغ، لم يكن لديه الكثير ليقوله عنهما. وعن رانغنيك، الذي لم يدر فريقًا لكرة القدم لأكثر من عقد من الزمان، قال رونالدو: «إذا لم تكن حتى مدربًا، فكيف ستكون مسؤولاً عن مان يونايتد؟ لم أسمع به من قبل».

وعن تين هاغ، الذي أوقف رونالدو الشهر الماضي لرفضه المشاركة كبديل باللحظة الأخيرة أمام توتنهام، قال: «لا أحترمه؛ لأنه لا يظهر لي أي احترام. إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك أبدًا». وأوضح «لقد حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب وإنما 2 أو 3 حوله أيضًا. المدير التنفيذي من بينهم». أمَّا بالنسبة لبعض أكثر منتقديه صخبًا، مثل زميله السابق الآخر واين روني، الذي هاجم رونالدو علنًا لأشهر، وحث يونايتد على التخلص منه، فهو يستغرب بشدة من دوافعهم التي تتصدر العناوين الرئيسية.

وقال: «لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة.. ربما لأنه أنهى مسيرته، وما زلت ألعب بمستوى عالٍ».

