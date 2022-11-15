فوز إنتر وميلان ويوفنتوس

دوليه

أسقط إنتر مضيفه أتالانتا 3-2، وفاز ميلان بصعوبة على فيورنتينا 2-1، فيما واصل يوفنتوس انتصاراته بالفوز على لاتسيو 3-0 أول من أمس ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي ، الأخيرة قبل التوقف من أجل بطولة كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق الاسبوع المقبل. في المباراة الأولى تقدم أصحاب الأرض بركلة جزاء للنيجيري أديمولا لوكمان (25)، فيما عادل البوسني إدين دجيكو لإنتر (36) قبل أن يمنحه التقدم (56). وسجل الأرجنتيني خوسيه-لويس بالومينو الهدف الثالث للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه (61) قبل أن يقلص شخصيًا الفارق لأصحاب الأرض من دون أن يجنبهم الهزيمة (77).

ودخل الفريقان إلى المواجهة في برغامو بنفس الرصيد قبل أن يرفع إنتر رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس بالتساوي مع لاتسيو المتراجع من الوصافة إلى المركز الرابع، فيما تقدم يوفنتوس إلى الثالث بـ31 نقطة بعدما واصل صحوته بفوز سادس توالياً حققه بفضل ثنائية مويس كين في مرمى نادي العاصمة. وتجمد رصيد أتالانتا عند 27 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام روما المتعثر على أرضه أمام تورينو 1-1. ويحلق نابولي في الصدارة على بعد 8 نقاط من ميلان بعد فوزه على أودينيزي 3-2 السبت. وفي «سان سيرو»، بدا ميلان في طريقه لتكرار سيناريو المرحلة الماضية حين تعادل سلباً مع كريمونيزي، وذلك رغم تقدمه منذ الدقيقة الثانية بهدف سجله البرتغالي رافايل لياو، إذ اهتزت شباكه بهدف التعادل عبر التشيكي أنتونين باراك (28).

وعجز ميلان عن الوصول إلى الشباك واستعادة تقدمه حتى الوقت بدل الضائع حين أهداه المدافع الصربي نيكولا ميلنكوفيتش هدف النقاط الثلاث عن طريق الخطأ (1+90). وصار رصيد ميلان 33 نقطة في المركز الثاني. وفي تورينو واصل فريق «السيدة العجوز» استفاقته بفوز سادس توالياً بتغلبه على ضيفه لاتسيو 3-0. وعندما كان الفريقان يهمان لدخول غرف الملابس، ارتكب الصربي سيرغي ميلنكوفيتش سافيتش خطأ في وسط الملعب سمح ليوفنتوس في الانطلاق بهجمة مرتدة حيث أوصل الفرنسي أدريان رابيو الكرة لمويس كين الذي لعبها في الشباك (43). وحسم يوفنتوس النقاط الثلاث بشكل كبير في مستهل الشوط الثاني حين ضرب كين مجدداً (54). وأنهى فريق المدرب ماسيميليانو أليغري اللقاء بهدف ثالث سجله البولندي أركاديوش ميليك (89). وفي العاصمة، واصل روما معاناته وكان قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة الخامسة للموسم بعد تخلفه في معقله أمام تورينو بهدف البولندي كارول لينيتي في الدقيقة 55 بكرة رأسية، لو لم ينقذه الصربي نيمانيا ماتيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بتسديدة من خارج المنطقة. واستمرت النتائج الواعدة للصاعد مونتسا بتحقيقه فوزه الخامس للموسم، وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه ساليرنيتانا 3-0. وحوّل سبيتسيا تخلفه أمام مضيفه هيلاس فيرونا الأخير الى فوز 2-1.

