أونيون واصل السقوط

دوليه

واصل أونيون برلين نتائجه السلبية بخسارته أمام مستضيفه فرايبورغ 4-1 ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة في الدوري الألماني. وتحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء تولى تنفيذها بنجاح فينتشينزو غريفو عند الدقيقة الرابعة، وبعدها بدقيقتين عاد اللاعب ذاته موقعاً ثنائيته الشخصية، وتحصل الضيوف على ركلة جزاء لكن روبن كنوش فشل في ترجمتها في الدقيقة التاسعة. وفي الدقيقة التاسعة عشرة طرد لاعب أونيون ديوغو ليت بالبطاقة الحمراء، ومن ركلة جزاء ثانية لفرايبورغ وسع فينتشينزو غريفو النتيجة إلى ثلاثية موقعاً الهاتريك في الدقيقة العشرين، وقبل نهاية الشوط الأول سجل ميكاييل غريغوريتش الهدف الرابع لأصحاب الأرض، وقلص الضيوف النتيجة من ركلة جزاء تولى تنفيذها بنجاح سفين ميتشيل عند الدقيقة الرابعة والثمانين. وفرمل ماينتس انتصارات ضيفه آينتراخت فرانكفورت بعدما فرض عليه التعادل 1-1. وفشل فرانكفورت في تحقيق فوزه الثالث توالياً في «بوندسليغا» والرابع في مختلف المسابقات، وانتزاع المركز الثاني من لايبزيغ الفائز على مضيفه فيردر بريمن 2-1 السبت. ورفع فرانكفورت الفائز في 7 من مبارياته الثماني الاخيرة، رصيده في المركز الثالث إلى 27 نقطة بفارق الأهداف عن أونيون برلين الرابع و فرايبورغ الخامس.

وتقدم ماينتس قبل نهاية الشوط الأول بفضل المهاجم جوناثان بوركارت بعد خطأ من الحارس كيفن تراب (40) الذي عوضه بالتألق وحال دون تسجيل المزيد من الأهداف في شباكه متصدياً لثلاث فرص محققة في الدقائق (22 و48 و56). وانتظر فرانكفورت الشوط الثاني لمعادلة النتيجة بعد تمريرة من العائد إلى منتخب ألمانيا لخوض مونديال قطر ماريو غوتسه تابعها المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني في الشباك (67). وهو الهدف السادس للفرنسي في مبارياته التسع الأخيرة، إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة. وأعاد غوتسه الكرّة لمواني في الدقيقة 81، إلا أن الاخير فشل في ترجمتها إلى هدف الفوز والنقاط الثلاث، في حين حافظ ماينتس على التعادل ليمنع خسارة رابعة توالياً.

