سان جرمان اكتسح أوكسير بخماسية

دوليه

أمطر فريق باريس سان جرمان شباك ضيفه أوكسير بخمسة أهداف نظيفة اول من أمس ضمن الجولة 15 من الدوري الفرنسي. وصار رصيد باريس سان جرمان 41 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد أوكسير عند النقطة 13. ورغم أن باريس سان جرمان سجل مرة واحدة قبل الاستراحة، إلا أنه فرض سيطرته التامة من البداية وحتى النهاية دون بذل الكثير من الجهد، مع استعداد الكثير من لاعبيه للمشاركة في كأس العالم في قطر. وتقدم سان جرمان في بداية الشوط الأول بهدف سجله كيليان مبابي، الذي أصبح هداف المسابقة هذا الموسم برصيد 12 هدفا، بعد تعاون بين ليونيل ميسي ونونو منديز. ورغم هيمنته على مجريات المباراة، فإن سان جرمان لم يتمكن من هز الشباك ثانية قبل الاستراحة. وجاء الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني بعد انطلاقة من منديز الذي راوغ ثلاثة من لاعبي أوكسير، قبل أن يرسل كرة عرضية أسكنها لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير داخل الشباك.

واندفع أوكسير هجوميا على أمل تقليص الفارق، لكن سان جرمان عاقبه عندما هز أشرف حكيمي الشباك بعدما استقبل تمريرة سولير ليتفوق على آخر مدافعي أوكسير ويسجل الهدف الثالث.وفي ظل سيطرة باريس سان جرمان التامة، استبدل غالتييه الثنائي البارز ميسي ونيمار خوفا عليهما من الإصابة قبل كأس العالم. وأحرز ريناتو سانشيز الهدف الرابع بعدما تصدى الحارس بنوا كوستيل لتسديدة من هوجو إيكيتيكي (20 عاما) الذي نجح في تعويض الفرصة المهدرة بتسجيل الهدف الخامس.

