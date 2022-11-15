غارينشا (1933-1983)

دوليه

ولد دوس سانتوس فرانسيسكو «غارينشا» مشلو?ً، والعملية الجراحية التي مكنته من المشي تسببت في إعاقة قدمه اليسرى، لكنه رغم ذلك توج بلقب كأس العالم مرتين. خاض مباراته الدولية ا?ولى عام 1957 في «كوبا أميركا» وشارك في مونديال 1958 بعد مطالبة زملائه من المدرب فيو? ضمه فصنع أول هدف? للبرازيل في النهائي. لعب دور? أساسي? في تتويج فريقه في البطولة الحالية بعد إصابة بيليه، وكان النجم ا?ول رغم طرده في نصف النهائي. تورط في فضيحة بعد أن هجر زوجته وأبناءه الثمانية وتزوج من مطربة محلية، كما دخل في نزاع مع سلطات الضرائب، با?ضافة إلى مشاكله مع نادي بوتافوغو حول ا?مور المالية. تعرض ?ول خسارة مع المنتخب أمام هنغاريا في مونديال 1966.

