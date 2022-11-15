فلورين ألبرت (1941-2011)

دوليه

استحق فلورين البرت لقب «سوبر ستار» هنغاريا الجديد بعد اعتزال نجوم الفريق الكبار. وشهدت البطولة الحالية بداية انط?ق النجم المولود في يوغوسلافيا 1941 لكن والده المزارع رحل إلى بودابست عندما كان البرت في سن العاشرة، وهناك انضم إلى نادي فرنكفاروش ولعب له 339 سجل خلالها 245 هدفاً. انضم للمنتخب في العام 1958 وهو في سن الـ 17 عاماً، وشارك معه في أولمبياد «روما 1960». خلف هيدكوتي في مركز قلب الهجوم ومنذ ذلك الحين بات ال?عب في مقدمة هدافي الدوري الهنغاري. سجل هدف الفوز على إنكلترا ثم تبعه ب «هاتريك» في المرمى البلغاري، قاد ناديه إلى أول لقب أوروبي على حساب يوفنتوس في العام 1967، وبعدها بعامين نال لقب عام العام في اوروبا سجل 75 هدف? في 31 مباراة دولية.

