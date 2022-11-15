لقب ثانٍ للبرازيل دون بيليه

دوليه

في عام 1960، ضرب زلزال مدمر دولة تشيلي، لكن ذلك لم يحل بينها وبين تحقيق حلمها باستضافة كأس العالم 1962 لكرة القدم، بنسخةٍ طغت عليها خشونةُ عنيفة، وشحّ تهديفي، وتطيّر برازيلي منحها نجمةً ذهبية ثانية، رغم مشاركة الجوهرة بيليه في مباراتين فقط بداعي الإصابة.

بمشاركة 16 منتخباً بينهم 10 منتخبات أوروبية، انتهت أربع مباريات بالتعادل السلبي في الدور الأول، فتوقف عداد الأهداف عند 89 هدفاً، مقابل 126 في نسخة 1958 و140 في 1954، حتى البرازيل بدّلت خطتها من 4-2-4 إلى 4-3-3، فيما تبنّت المنتخبات الأوروبية خطة «كاتيناتشو» الدفاعية المطبّقة من قبل نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وعملاً بمبدأ «عدم تغيير الفريق الفائز»، مثّل البرازيل في النهائي ضد تشيكوسلوفاكيا 8 لاعبين ممن خاضوا نهائي 1958 في السويد، لكن التطيّر وصل إلى حد اعتماد نفس الجهاز الفني تقريباً، إضافة إلى اللباس، والطائرة وطاقمها، ولم يستخدم منتخب «السيليساو» سوى 12 لاعباً طوال البطولة.

وبعد بداية واعدة لنجم النسخة السابقة بيليه، وتسجيله أمام المكسيك، تعرّض لإصابة قوية بفخذه في المباراة الثانية ضد تشيكوسلوفاكيا أبعدته عن باقي المباريات.

ومع إصابة بيليه، أخذ الموهوب غارينشا دوره حاملًا العبء الهجومي، فكان أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تسجيله أربعة أهداف بواقع ثنائيتين؛ ضد إنكلترا (3-1) في ربع النهائي وتشيلي (4-2) في نصف النهائي.

لكن نجم البطولة طُرد بعد تسجيل الثنائية، ليتقدم رئيس وزراء البرازيل تانكريدو نيفيش بالتماس للجنة تقييم تابعة للفيفا، ما سمح له بخوض النهائي والتتويج، ليصبح «العصفور الصغير» مع مواطنه فافا، أحد 6 لاعبين يسجلون أربعة أهداف ويتصدرون ترتيب الهدّافين في هذا المونديال.

لكن غارينشا كان أقل لمعاناً في النهائي ضد تشيكوسلوفاكيا، فاتحاً باب التسجيل لأماريلدو بديل بيليه، فانتهى النهائي على سفوح جبال الأنديس برازيلياً 3-1، فيما حاول بيليه اللعب لكنه شعر بآلام رهيبة في التدريبات، ليذهب إلى الشاب أماريلدو، قائلاً: «الله منحك موقعي. يجب أن تكون على قدر هذه الثقة».

أما فافا، صاحب لقب «الصدر الفولاذي» (بيتو دل آسو) نظراً لصلابته البدنية، فكان اللاعب الوحيد في تلك الحقبة الذي يسجل في نهائيين متتاليين، وأحد أربعة لاعبين سجلوا في نهائيين مع مواطنه بيليه (1958 و1970) والألماني بول برايتنر (1974 و1982) والفرنسي زين الدين زيدان (1998 و2006).

في المقابل، صنعت تشيكوسلوفاكيا المفاجأة ببلوغها النهائي، بفضل تصديات حارسها فيليام شرويف، لكن ولسخرية القدر تسبّبت هفواته القاتلة في خسارة منتخب بلاده المباراة النهائية التي أُقيمت في يوم خريفي لطيف.

وشهدت نهائيات 1962، مشاركة بعض النجوم مع منتخبات جديدة؛ إذ لعب فيرينتس بوشكاش لمنتخب إسبانيا بعد قيادته المجر إلى نهائي 1954، ليكون أول لاعب أوروبي يدافع عن بلدين في النهائيات، فيما كان الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو قريباً من تمثيل إسبانيا أيضاً لولا الإصابة التي حرمته من تحقيق ذلك، كما حمل ألون لا روخا الأوروغوياني وخوسيه سانتاماريا.

وشهد المربع الذهبي تأهل تشيلي المضيفة بعد تخطيها الاتحاد السوفياتي بطل أوروبا مع حارسه «العنكبوت الأسود» ليف ياشين 2-1، فيما أقصت يوغوسلافيا منافستها ألمانيا الغربية بهدف، قبل خسارتها أمام تشيكوسلوفاكيا 1-3.

نجوم الأرجنتين

توزع نجوم الأرجنتين على المنتخبات ا?خرى بعد احتراف العديد منهم في أوروبا، فقاد المدرب هيلينيو هيريرا المنتخب ا?سباني الذي ضم مواطنه الفريدو دي ستيفانو، ودافع عمر سيفوري عن الوان ايطاليا، وكان أدولفو بديرنيرا مدرب? لكولومبيا.

عفو «فيفا»

وافق ا?تحاد الدولي على مشاركة النجم غارينشا في ا?باراة النهائية رغم تعرضه للطرد في نصف النهائي أمام تشيلي، وبرر «فيفا» موقفه هذا بان ال?عب تعرض ?ستفزاز من الجماهير التشيلية، وكان غياب غارينشا با?ضافة الى بيليه المصاب سيؤثر كثير? على حظوظ البرازيل في النهائي.

عبارة ديتبورن

تحدث رئيس ا?تحاد التشيلي كارلوس ديتبورن خ?ل اجتماع ا?تحاد لتحديد الدولة المستضيفة بعد أن قال ممثل الأرجنتين: «تستطيع الأرجنتين استضافة كأس العالم من الغد.. ب?دي لديها كل شيء»، فرد عليه ديتبورن: «ليس لدينا شيء ولذلك يجب ان يكون لدينا كأس العالم».

نظام ظالم

حرم نظام التصفيات الغريب دول آسيا وأفريقيا من التأهل المباشر الى النهائيات، ?نه أجبرها على مواجهة المنتخبات ا?وروبية، فالتقت المغرب مع إسبانيا وخسرت امامها مرتين في الرباط ومدريد، في حين سقطت كوريا الجنوبية أمام يوغوسلافيا 2-8 بمجموع المباراتين.

البطولة في سطور

- المضيف: تشيلي

- البطل: البرازيل

- الوصيف: تشيكوسلوفاكيا

الثالث: تشيلي

الرابع: يوغوسلافيا

المنتخبات: 16

المباريات: 32

الأهداف 89

عدد المتفرجين: 899074

أفضل لاعب: غارينشا

أول هدف: هيكتور فاكوندو

أسرع هدف: فاكلاف ماسك (15 ثانية)

أفضل هجوم: البرازيل (24 هدفاً)

أقوى دفاع: البرازيل (5 أهداف)

حكم النهائي: الفرنسي جورج كابدوفيل

