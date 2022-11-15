فوز.. ومولود جديد

دوليه

خاضت تشيلي مباراة ربع النهائي أمام ا?تحاد السوفييتي في اليوم الذي رزقت فيه أرملة رئيس ا?تحاد التشيلي الراحل كارلوس ديتبورن بمولودها ا?ول، وهما حلمان كبيران بالنسبة لديتبورن الذي ودع الحياة قبل شهرين من انط?ق البطولة. الستاد الصغير الذي يحمل اسم الرئيس الراحل امت? بأكثر من 17 الف متفرج، في الوقت الذي تابع فيه ملايين التشيليين أحداث اللقاء عبر الراديو والتلفزيون في المنازل والحانات، في حين كانت الجماهير الروسية تنتظر المزيد من منتخب ب?دها المتوج بلقب كأس امم أوروبا قبل عامين. وبعد 11 دقيقة فقط، انطلقت تلك الجماهير احتفا?ً بهدف المهاجم ليونيل سانشيز الذي باغت الحارس السوفييتي الرائع ليف ياشين من ركلة حرة، بالنسبة لياشين كان الهدف خطأ كارثي? آخر للحارس السوفييتي الجدير بالثقة. التشجيع المستمر للجماهير المحلية توقف فجأة في الدقيقة 26 عندما أحرز ايغور تشيسلنكو هدف التعادل للضيوف، لكن الصمت لم يدم أكثر من دقيقة واحدة عندما وجد اي?ديو روخاس ثغرة في الدفاع السوفييتي وسدد من بعد 30 ياردة، ومرة اخرى يمكن توجيه اللوم لياشين ?ن الكرة عانقت الشباك الزاوية العليا لمرماه. كان الهدف بمنزلة المكافأة لروخاس الذي تألق في اللقاء.

