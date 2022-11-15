البرازيل.. الحضور الدائم لا يكفي

دوليه

يتميز المنتخب البرازيلي عن بقية المنتخبات بأنه الذي لم يغب أبدا عن بطولات كأس العالم منذ النسخة الأولى في أوروغواي عام 1930، حتى نسخة قطر التي ستنطلق بعد أيام.

وعلاوة على ذلك، فإن المنتخب البرازيلي يملك إنجازا كبيرا باعتباره أكثر المنتخبات تتويجا باللقب، إذ نال الكأس الأغلى في العالم 5 مرات، متفوقا ببطولة على المنتخبين الألماني والإيطالي. لكن كل تلك المميزات ليست كافية لأي تعثر لأن الجمهور البرازيلي ينتظر اللقب هذه المرة.

وتضم تشكيلة منتخب البرازيل لكأس العالم 2022 ألمع نجوم اللعبة، المنتشرين في أقوى الدوريات الأوروبية، وعلى رأسهم نيمار وماركينيوس نجما باريس سان جيرمان الفرنسي، فينيسيوس جونيور ورودريغو نجما ريال مدريد الإسباني.

ولا يمكن تجاهل رافينيا جناح برشلونة الإسباني، وأنتوني وريتشارليسون وكاسيميرو، إضافة إلى أليسون بيكر وإيدرسون، حارسي مرمى ليفربول ومانشستر سيتي على التوالي، وغيرهم الكثير من الأسماء.

ويقود هؤلاء النجوم المدرب تيتي الذي قاد «السامبا» للتتويج بلقب كوبا أميركا 2019، ووصل إلى نهائي النسخة التالية، قبل الخسارة من الأرجنتين. وفي مونديال 2018، توقفت رحلة البرازيل بقيادة تيتي عند ربع النهائي، عقب الهزيمة المثيرة من بلجيكا 1-2.

وفي التصفيات اللاتينية لكأس العالم 2022، وضع تيتي البرازيل في الصدارة برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المنتخب الأرجنتيني.

وستكون المنافسة ساخنة بين المنتخبين الأوروبيين الصربي والسويسري لمرافقة البرازيل إلى الدور الثاني، وهو أمر يتكرر للنسخة الثانية على التوالي، بعد أن وقعت المنتخبات الثلاثة في مجموعة واحدة بمونديال روسيا 2018.

وتعوّل صربيا في هذه المشاركة من أجل تحسين نتائج منتخبها على لاعبين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبيرة، مثل ماركو ميتروفيتش حارس إشبيلية، وأليكسا تيرزيتش مدافع فيورنتينا، وفيليب كوستيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش متوسطي ميدان يوفنتوس ولاتسيو ودوشان تاديتش جناح أياكس أمستردام الهولندي.

ولعل الأسماء الأبرز تلك الموجودة في الخط الأمامي، وهم ألكسندر ميترفيتش، ودوسان فلاهوفيتش، ولوكا يوفيتش مهاجمو فولهان ويوفنتوس وأينتراخت فرانكفورت على التوالي. وتراهن صربيا هذه المرة على مدربها دراغان ستويكوفيتش الذي يُعدّ واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ البلاد، ونجح في قيادة المنتخب إلى النهائيات، متفوقا على البرتغال (بطل يورو 2016)، كما ارتقى مع الفريق إلى المستوى الأول في دوري الأمم. من جهته، يعود منتخب سويسرا إلى النهائيات، بعد غيابه عن النسخة الماضية، التي أقيمت على الملاعب الروسية عام 2018.

وحقق المنتخب السويسري نتائج متباينة في مشاركاته السابقة في المونديال، وكانت أفضل نتيجة الوصول إلى ربع النهائي في 3 مناسبات من بين 11 مشاركة في المسابقة. وتتمنى سويسرا أن تصل إلى هذا الدور في النسخة الحالية.

ويضم منتخب سويسرا مجموعة من اللاعبين البارزين، الذي ينافسون في أقوى الأندية الأوروبية، يتقدمهم غرانيت تشاكا متوسط ميدان أرسنال، ودينيس زكريا لاعب تشلسي، والمتألق يان زومير، حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ، وشيردان شاكيري لاعب شيكاغو فاير الأميركي.

ويشرف على تدريب المنتخب السويسري مراد ياكين الذي خلف فلاديمير بيتكوفيتش في العام الماضي.

وسبق لياكين تمثيل منتخب سويسرا كلاعب من مركز الدفاع، حيث لعب في 49 مباراة دولية، سجّل خلالها 4 أهداف. من جهتها، تدخل الكاميرون النهائيات تحت ضغوط كبيرة بعد تصريح رئيس الاتحاد صامويل إيتو عن توقعه بفوز منتخب بلاده إلى باللقب رغم وقوعه في مجموعة صعبة. ويقود المنتخب الكاميروني الذي تأهل بصعوبة إلى النهائيات على حساب الجزائر بهدف متأخر، المدرب ريغوبورت سونغ المدافع السابق للأسود غير المروضة.

ويعتمد سونغ على مجموعة من اللاعبين المنتشرين في الملاعب الأوروبية على رأسهم ممهاجم بايرن ميونيخ تشوبو موتينغ، إلى جانب حارس انتر الإيطالي أندريه أونانا، ومدافع أودينيزي إنزو إيبوسي، ولاعب وسط نابولي أندريه زامبو أنجيسا، ومهاجم النصر السعودي فينسنت أبو بكر.

الاتحاد البرازيلي

تأسس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عام 1914، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1923، وإلى اتحاد أميركا الجنوبية في 1916. ولعبت البرازيل أول مباراة دولية لها أمام الأرجنتين في العام 1914 وخسرتها 3-0، أكبر فوز لها على بوليفيا (1-10)، وأكبر هزيمة أمام أوروغواي (6-0).

منتخب البرازيل

تعتبر البرازيل المنتخب الوحيد الذي شارك في كل نسخ المونديال وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بـ 5 نسخ، آخرها في كوريا الجنوبية واليابان 2002. احتلت المركز الرابع عندما استضافت البطولة 2014 وخرجت من ربع نهائي النسخة الماضية.



الاتحاد الصربي



تأسس الاتحاد الصربي لكرة القدم عام 1919، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1923، وإلى الاتحاد الأوروبي في 1954. ولعبت صربيا أول مباراة دولية لها أمام تشيكوسلوفاكيا في العام 1920 وخسرتها 7-0، أكبر فوز لها على فنزويلا (0-10)، وأكبر هزيمة أمام تشيكوسلوفاكيا (7-0).



منتخب صربيا



تأهلت صربيا إلى النهائيات في 3 مرات سابقة، هي: مونديال ألمانيا 2006، وجنوب أفريقيا 2010، وروسيا 2018. وفي المشاركات الثلاث غادر منتخب صربيا منذ الدور الأول، بحلوله في المركز الثالث مرتين، وفي المركز الرابع مرة، خلال دور المجموعات.



الاتحاد السويسري



تأسس الاتحاد السويسري لكرة القدم عام 1895، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1904، وإلى الاتحاد الأوروبي في 1954. ولعبت سويسرا أول مباراة دولية لها أمام فرنسا في العام 1905 وخسرتها 1-0، أكبر فوز لها على ليتوانيا (0-9)، وأكبر هزيمة أمام إنكلترا (9-0).

منتخب سويسرا

ظهرت سويسرا في النهائيات منذ النسخة الثانية 1934، وعادت في مونديال فرنسا 1938. وفي المجمل تأهلت 11 مرة، وسيكون ظهوره في مونديال قطر هو الـ12 في تاريخه. وكان أفضل إنجازلها بلوغ الدور ربع النهائي في 31934 و1938 و1954،

الاتحاد الكاميروني

تأسس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عام 1959، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1964، وإلى الاتحاد الأفريقي في 1963. ولعبت الكاميرون أول مباراة دولية لها أمام الكونغو في العام 1956 وخسرتها 3-2، أكبر فوز لها على تشاد (0-9)، وأكبر هزيمة أمام النرويج (6-1).

منتخب الكاميرون

تلعب الكاميرون في النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها، وكان ظهورها الأول في إسبانيا 1982. أما أفضل إنجازاتها فهو بلوغ الدور ربع النهائي في إيطاليا 1990، وبقية مشاركاتها اكتفت بالخروج من دور المجموعات.