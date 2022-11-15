علي البلوشي: أشعر بالفخر لتمثيل بلدي في مهرجان الأردن بمسرحية «الطابور السادس»

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شدَّد الدكتور نبيل الفيلكاوي نقيب الفنانين والاعلاميين في الكويت رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الشعبي بالمكانة المتميزة التى راحت تحظى بها مسرحية «الطابور السادس» والتى قدمت عروضها ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الاردن المسرحي.

وقال الفيلكاوي ان مسرحية «الطابور السادس» كانت قد حصدت جائزة افضل عرض مسرحي خلال مهرجان الكويت المسرحي 2021 . واستطاعت ان تحقق حضورا لافتا عبر مجموعة من ابرز المهرجانات المسرحية العربية . وضمن جدولنا سيكون هناك عدد من المشاركات المسرحية العربية الهامة . متطلعين ان تكون فرقة المسرح الشعبي ومسرحية «الطابور السادس» وجيل الشباب في الفرقة هم خير سفراء للمسرح والحركة المسرحية في دولة الكويت ضمن عروض مهرجان الاردن المسرحي . من جانبه عبر المخرج الكويتي علي البلوشي عن سعادته الغامرة لتقديم مسرحية «الطابور السادس» ضمن فعاليات مهرجان الاردن المسرحي وضمن المسابقة الرسمية بعد النجاح الكبير الذى حققته المسرحية في عدد من المهرجانات المسرحية.

وحري بالذكر ان مسرحية «الطابور السادس» من تأليف فاطمة العامر واخراج الفنان علي البلوشي وتقديم فرقة المسرح الشعبي.

وقال البلوشي ان المسرحية من تقديم فرقة المسرح الشعبي وانتهز هذة الفرصة للتعبير عن تقديري وشكري للدعم الذى لقيته من الفرقة وعلى راسها رئيس مجلس ادارة الفرقة الدكتور نبيل الفيلكاوي واعضاء مجلس الادارة وايضا فريق العمل الذين كانوا اسرة وفريق واحد.

وتابع البلوشي: فرصة كبيرة وسعادة عامرة اعيشها مع فريق مسرحية «الطابور السادس» اولا لتمثيل دولة الكويت وثانيا لتمثيل فرقة المسرح الشعبي التى لطالما غمرتنا بدعمها ورعايتها واهتمامها البالغ. وهو فخر كبير لان يتم اختيار هذا العرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الاردن المسرحي الذى يعتبر واحد من اهم المواعيد المسرحية العربية.

واكد البلوشي: مشاركتنا لن تكون ليست لمجرد المشاركة بل المنافسة على جوائز هذا العرس المسرحي العربي وسنحرص على تقديم تجربة مسرحية نتطلع بان تكون رفيعة المستوى تليق اولا بسمعة ومكانه المسرح في الكويت وايضا بما يليق وتاريخ ومكانة فرقة المسرح الشعبي.

واشار المخرج علي البلوشي: في هذا العرض عندي تغييرات بالنسبة للمثل الرئيسي في العمل الفنان يوسف البغلي حيث دخل مكانة الفنان علي ششتري وذلك لانشغال الفنان يوسف البغلي بعدد من المشاريع الفنية الجديدة ضمن جدوله الفني وهو لم يقصر وكفى ووفى خلال مسيرة العرض منذ مهرجان الكويت المسرحي وفوز العمل بجائزة افضل عرض وحفنة اخرى من الجوائز المهمة بالاضافة للمشاركة مع العرض في عدد من المهرجانات من بينها القاهرة لمسرح التجريبي والاسكندرية وغيرها حيث بلغت الخمسة عروض.. بالاضافة لفوزه بجائزة افضل ممثل في مهرجان الكويت المسرحي. واستطيع التاكيد بان الفنان علي ششتري يعتبر واحداً من أبرز جيل الشباب المسرحي وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية ومن القامات المسرحية الشابة البارزة.

ومما يجدر ذكره ان مسرحية «الطابور السادس» لفرقة المسرح الشعبي من تأليف فاطمة العامرودراما تورج فلول الكندري واخراج علي البلوشي وتمثيل علي ششتري وسالي فراج وعبدالله الحمود ومحمد جمال الشطي وماجد البلوشي وسنوغرافيا د . منى التميمي وتنفيذ السينوغرافياوالازياء اسماء العيسي إضاءة فاضل النصار وموسيقى هاني عبدالصمد ومدير الانتاج نوح بوكبر.

