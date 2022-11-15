«مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية» تعقد الحلقة الثانية من «ديوان الشعر العربي» اليوم

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تستضيف مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء الخامس عشر من نوفمبر الحالي الانعقاد الثاني لديوان الشعر العربي الذي تنظمه مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية لمناقشة القضايا التي تهم الشعر العربي ونقده العربي، ويدير الديوان في حلقته الثانية الشاعر والناقد الدكتور فالح بن طفلة الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

وكان الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين رئيس المؤسسة قد أطلق في الثامن عشر من أكتوبر الماضي فعاليات «ديوان الشعر العربي بحضور عدد من الشعراء والنقاد والإعلاميين من الكويت والوطن العربي.

وقد أكد الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين في افتتاح الديوان أن «المؤسسة ستبقى راعية للشعر العربي، كما هي راعية لحوار الحضارات والثقافات وداعية لثقافة السلام العادل بين الأمم ،مبينًا» أن الشعر نبض القلوب، والأحاسيس وصورة الحياة وصوت العالم، ورسالة الإنسانية وأملها في حل أزماتها بما يحمله من رؤى وأفكار خلاقة، داعيا» جميع الشعراء للانضمام إلى هذا الديوان ليسمعوا صوتهم لمحبي الشعر ومتذوقيه من خلال ما لديهم من قصائد وإبداع جديد يروحون به عن أنفسهم، وعن غيرهم ويمتعون به عقولهم، وتنشرح به أفئدتهم وقلوبهم».

يذكر أن الديوان يعقد الثلاثاء الثالث من كل شهر .

