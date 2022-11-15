روجينا تروِّج لمسلسلها في رمضان «ستُّهم»

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دشنت النجمة روجينا الفيديو التشويقي الأول لمسلسلها الجديد «ستُّهم»، الذي سيُعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل. وعلّقت روجينا على برومو المسلسل قائلةً: «مسلسل ستهم رمضان 2023 باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح».

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية، حيث يستلهم وقائعه من سيرة أربع سيدات مُكافحات، حصلن على ثناء المجتمع، هن: «الأسطى أم فارس»، التي تعمل كهربائية تأسيس وتشطيبات، وسيدة من محافظة الدقهلية، تعمل في مصانع الطوب.

كما تتضمَّنت أحداث المسلسل سيرة المعلمة عفاف، التي ترتدي الجلباب الصعيدي، وتشتهر في مجال بيع البطيخ في أكبر الأسواق، فضلًا عن بهية من محافظة بني سويف، التي حظيت باهتمام كبير، كونها اضطرت إلى العمل في المهن الشاقة بعد تعرض زوجها لحادث، وباعت إحدى كليتيها مقابل 25 ألف جنيه مصري لسداد ديونها.

