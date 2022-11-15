سوسن بدر تشارك في «ساعة استجابة»

إضاءات

بدأت الفنانة سوسن بدر تصوير دورها ضمن أحداث فيلم «ساعة استجابة» خلال الساعات الماضية. وجاءت سوسن بديلة للفنانة نبيلة عبيد، والتي كانت مرشحة لبطولة الفيلم، إلا أنها اعتذرت مؤخرا، دون الكشف عن الأسباب. ومن ناحية اخرى، أكدت أنها تستعد خلال هذه الفترة لتقديم جزء ثانٍ من سلسلة أفلام «أم الدنيا»، التي تقدمها حالياً على احدى المنصات الرقمية التابعة للشركة المتحدة. وأضافت أن الجزء الأول من أفلام «أم الدنيا» يستعرض تاريخنا المصري فى الحضارة الفرعونية فقط، وأن الجزء الثاني التي تستعد لتقديمه يشمل العصور الإسلامي والقبطي واليوناني. وأكدت أنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلتها منذ عرض أولى حلقات «أم الدنيا» حيث تلقت العديد من ردود الأفعال الإيجابية.

