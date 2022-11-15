«القاهرة السينمائي» يمنح لبلبة جائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر»

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أقيم حفل افتتاح الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين بالمسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية.

وبدأت مراسم حفل الافتتاح بعرض البوستر الدعائي الرسمي للمهرجان، وبعدها عرض فيلم قصير عن الفنان الراحل سمير صبري تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، كما تحدث الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان عن علاقته بالراحل وذكرياتهما معًا.

أيضا تم عرض فيلم قصير عن الفنانين الذين رحلوا خلال العام وهم هشام سليم ومها أبو عوف والمخرج علي عبد الخالق ... وقد كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنانة الكبيرة «لبلبة» حيث تم منحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

كما تحدث الفنان حسين فهمي عن الفنانة الكبيرة ، قائلًا إنها من الفنانات المتميزات منذ الصغر وقدمت العديد من الأعمال في السينما والاستعراض و التليفزيون طوال مسيرتها.

وقد خطفت لبلبلة قلوب متابعي المهرجان بكلماتها الرقيقة ودموعها خلال التكريم ..

وفي أثناء تكريمها ذكرت لبلبة، أن التكريم جاء في نفس يوم ولادتها، حيث قالت: «في يوم زي ده، يوم 13 نوفمبر، كانت أمي حامل فيا، وبتشوف فيلم في السينما، وشعرت بألم الولادة، وكان من الممكن أن تلدني في السينما»؛ وهو الأمر الذي جعل الحضور، يحتفلون بعيد ميلادها، وقاموا بالغناء لها وسط تصفيق حاد من الجميع.

وعرضت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، فيلمًا عن أعمال المخرجة كاملة أبوذكري السينمائية والتلفزيونية ، وقدمت الفنانة نيللي كريم جائزة «فاتن حمامة للتميز» للمخرجة كاملة أبو ذكري...

كما تسلم المخرج المجري الكبير «بيلا تار» درع تكريم المهرجان وتم عرض فيلمًا قصيرًا يتضمن لمحات عديدة من حياته...

وبعد حفل الافتتاح تم عرض فيلمThe Fabelmans للمخرج ستيفين سبيلبرج، وهو من بطولة، جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش، إيزابيل كوسمان، كوبر دودسون، ومن تأليف ستيفين سبيلبرج و توني كوشنر، وإخراج ستيفين سبيلبرج.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل «FIAPF».

