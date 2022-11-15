راغب علامة.. نجاح فوق الخيال في موسم الرياض

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أحيا السوبر ستار راغب علامة، ليلة استثنائية ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يحمل عنوان «فوق الخيال» لهذا العام، وتميّز الحفل الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية بالإقبال الجماهيريّ الكثيف من قبل السعوديين الذين توافدوا من الرياض ومن مدن سعوديّة أخرى كجدّة، والدمّام، والخُبر خصيصاً لحضوره.

كما شهد الحفل الذي نظّمته شركة «بنشمارك» حضوراً جماهيرياً مميّزاً من عدد من الجاليات العربيّة المقيمة في الرياض، ومنها الجالية اللبنانيّة التي رحّبت بالسوبر ستار ترحيباً مميّزاً.

أمّا مفاجأة الحفل المميّزة فكانت باتصال رئيس الهيئة العامّة للترفيه السعوديّة معالي المستشار تركي آل الشيخ بالفنّان راغب علامة مباشرة على مسرح الحفل قائلاً: «أطلب منك أغنية كإهداء منّي للسعوديين وللّبنانيين المقيمين في المملكة، وللّبنانيين في كلّ العالم والاغتراب، وهذه الأغنية هي أغنية «جنّي».

فما كان من راغب إلا أن شكره قائلاً: «أنا عاجز عن شكرك على المجهود الجبّار الذي تقوم به، وأطلب منك وعداً أمام العالم أجمع بأن تكتب لي أغنية يتمحور موضوعها حول السعودية ولبنان لألحّنها بنفسي وأغنّيها»، فوعده المستشار خيراً، ليشدو راغب برائعته «جنّي» إهداءً منه لـ «أبو ناصر الحبيب» كما وصفه. قدّم راغب أثناء حفله الرائع في موسم الرياض كوكبة من أبرز أغاني أرشيفه القديم والجديد، والتي أحرزت تفاعلاً مميّزاً من قبل الجمهور الذي ردّد مع راغب معظم كلمات أغانيه، ليمتلئ مسرح الحفل بالهتاف وصيحات الإعجاب في كلّ مرّة يشدو فيها راغب بأغنية جديدة ليكرّسه الجمهور السعوديّ مرّة جديدة نجماً جماهيرياً من العيار الثقيل مبدياً معه قمّة في التفاعل والترحيب.

