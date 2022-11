العرض الأول لـ «For My Country» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

إضاءات

يصل الفيلم الروائي For My Country للمخرج رشيد حامي إلى محطته العربية الأولى إذ يشهد عرضه العربي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تُقام فعاليات نسخته الرابعة والأربعين في الفترة من 13 نوفمبر حتى 22 نوفمبر، وذلك بعد أن عُرض للمرة الأولى عالمياً في قسم آفاق ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي.

وسيحصل الفيلم على عرضين ضمن قسم البانوراما الدولية، إذ يُعرض في المسرح الصغير يوم الاثنين 14 نوفمبر الساعة 3 عصراً حيث سيحضر المخرج رشيد حامي وبطل الفيلم كريم لكلو وسوف يلي العرض حلقة نقاشية، وسيُعرض يوم الثلاثاء 15 نوفمبر في قاعة إيوارت، مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية الساعة 3 عصراً.

وكانت وسائل الإعلام العالمية قد تناولت انطلاقته في مهرجان فينيسيا على نحو إيجابي، ونال مديحاً واستحساناً نقدياً إذ أثنى موقع سكرين دايلي على رشيد حامي «قوة المخرج تكمن في قدرته على تصوير الحياة الأسرية، إذ إن طريقته في إدراج عقيدة وإيمان العائلة ترسخ واقعية الفيلم أكثر»، بينما ألقى موقع MIME News الضوء على نقطة قوة أخرى «تكمن عبقرية الفيلم في سرد حكايته بطريقة تسمح للمشاهد باستنباط وملء فراغات لحظات السكوت بنفسه».

يدور الفيلم حول عيسى، ضابط شاب من أصول جزائرية، يفقد حياته بشكل مأساوي خلال طقوس انضمام المستجدين لمدرسة سان سير العسكرية الفرنسية. وأثناء حزن عائلته، تشتعل الخلافات حول تدابير جنازة عيسى وسط رفض الجيش تحمل المسؤولية. يحاول إسماعيل، أخوه الأكبر المتمرد بطبعه، الحفاظ على وحدة العائلة أثناء محاربتهم لنيل العدالة لعيسى.

من إخراج وسيناريو رشيد حامي، وشاركه في كتابة السيناريو المؤلف والفيلسوف الشهير أوليفييه بوريول، ويشارك في البطولة هيوجو بيكر، كريم لكلو، أليسيا هافا، لبنى أزابال، شين بومدين، سمير قواسمي، وسليمان دازي، وتصوير جيروم ألميرا، وإنتاج Mizar Films، وتتولى توزيع الفيلم في العالم العربي شركة MAD Solutions.

رشيد حامي مخرج وكاتب وممثل فرنسي وُلد وعاش بفرنسا بعد فرار عائلته من الحرب الأهلية الجزائرية. بدأ مسيرته كممثل في 2003 بفيلم L›esquive مع المخرج عبد اللطيف كشيش، أخرج وكتب 3 أفلام طويلة شاركت وفازت بالعديد من الجوائز.

بعد فيلمه القصير Point d›effet sans cause في 2005، أخرج فيلم متوسط - الطول في 2007 بعنوان Choisir d›aimer، وأخرج فيلمه الروائي الطويل الأول La Melodie عام 2016. وترشح فيلمه For My Country لجائزة أفضل فيلم في قسم آفاق ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي.