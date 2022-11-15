ماجد الكدواني احتفل بانتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل «موضوع عائلي»

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احتفل فريق عمل مسلسل «موضوع عائلي»، بطولة الفنان ماجد الكدواني، من تصوير حلقات الجزء الثاني منه، استعدادا لعرضه قريبا.

وظهرت مجموعة صور من الاحتفال، ظهر فيها أبطال العمل، وهم ماجد الكدواني، ونور، ومحمد شاهين، وطه الدسوقي، ومحمد رضوان، وغيرهم.

وتظهر نور بشخصية جديدة لم تكن موجودة في الجزء الأول، وهو دور دكتورة مخ وأعصاب وتتعرف على عائلة ماجد الكدواني. ومن المقرر عرض المسلسل فى ديسمبر المقبل، وهو فكرة وإخراج أحمد الجندي، وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وقام ببطولة الجزء الأول ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، ايناس كامل، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، حسام داغر، داليا الخولي، مريم الجندي وضيوف الشرف أمينة خليل، شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد سلام.

