مليارا دولار استثمارات استقطبتها الكويت في 5 سنوات

مال وأعمال

كشفت بيانات رسمية عن أن الكويت استقطبت أكثر من ملياري دولار للفترة من 2015 الى 2020، لافتة أن انفاق الكيانات الاستثمارية المرخص لها والتي باشرت تشغيل أعمالها في الاقتصاد الكويتي ارتفع بمعدل 30.2%.

كما قامت الهيئة باستقطاب 106 ملايين دينار تعادل نحو 322 مليون دولار استثمارات مباشرة جديدة خلال السنة المالية (2021/2022) ليرتفع اجمالي استثماراتها التراكمية لنحو 1.309 مليار دينار تعادل 3.9 مليارات دولار للفترة ما بين يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2022. وأضافت الهيئة في بيان صحافي بمناسبة اصدارها التقريرها السنوي السابع للسنة المالية (2021/2022) أن معظم هذه الاستثمارات تركز في قطاع الخدمات وتصدرتها خدمات نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد وأنشطة الصحة والبيئة والطيران والتأمين. وأوضحت أن هذه الاستثمارات التراكمية جاءت من قبل 67 كياناً استثمارياً تنتمي الى 25 دولة مختلفة، لافتا وبلغ تراكميا ما مجمله 690?5 مليون دينار (نحو 2?1 مليار دولار) خلال الفترة ما بين العامين 2015 و2020. وأكدت الحرص خلال فترة التقرير على توفير الخدمات الالكترونية وتطبيقها لمواصلة تحسين نموذج خدمة المستثمرين اذ التقت الهيئة 230 مستثمرا قائما ومحتملا تسلَّمت 27 طلبا مبدئيا وتعاملت مع 20 شكوى. وأشارت الى تعزيز التنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية المعنية كما واصلت تحسين رصد بيانات الاستثمار المباشر في ميزان المدفوعات بالتعاون مع بنك الكويت المركزي. ونوهت بدورها في اطلاق الحملات الترويجية التقليدية والرقمية لابراز اخر التطورات الاقتصادية في البلاد والتعريف بالفرص الاستثمارية واستهداف المستثمرين فضلا عن توطيد العلاقات الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية.

وذكرت أن فترة هذا التقرير تميزت بتعزيز الدور الاقليمي للهيئة بعد ترشحها وفوزها بمنصب الممثل الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) في اللجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار (وايبا) للفترة من 2021 الى 2023.

وقالت انها جددت شهادات مواصفة (الايزو 9001:2015) و(الايزو 2018:10002) بعد استيفائها للمعايير اللازمة لضمان جودة الاداء في عملها والحفاظ على رضا العملاء.

