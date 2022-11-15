«كيبكو» 5.9 ملايين دينار أرباحاً صافية في 9 أشهر

مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت «القابضة» «كيبكو» عن تحقيق صافي ربح بقيمة 5.9 ملايين دينار (19 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في الوقت الذي بلغت فيه ربحية السهم خلال هذه الفترة 1 فلس (0.32 سنت).

أما خلال الربع الثالث من العام (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2022) فقد حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 0.5 مليون دينار (1.6 مليون دولار).

يعود سبب التراجع في ربحية الشركة الى اعادة ادراج البيانات المالية للأرباح غير المتكررة الناجمة من صفقة استحواذ مجموعة الخليج للتأمين على شركة أكسا في الربع الثالث من عام 2021. كما تعكس البيانات حجم التقلبات في بيئة الاستثمار الاجمالية في عام 2022.

ووصل حجم الايرادات التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الى 507.4 ملايين دينار (1.6 مليار دولار)، بينما بلغت الأرباح التشغيلية من العمليات المستمرة 58.5 مليون دينار (188.8 مليون دولار).

وبلغ مجموع الأصول المجمّعة خلال الفترة نفسها 10.3 مليارات دينار (33.2 مليار دولار) بالمقارنة مع 10.2 مليارات دينار (32.9 مليار دولار) كما في نهاية عام 2021.

وبمناسبة الاعلان عن هذه النتائج قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح «حققت شركاتنا الرئيسية الناشطة في القطاعات المصرفية والصناعية والعقارية أداءً جيداً خلال الربع الثالث من العام. اننا على ثقة من أننا سننجح في تحقيق أداء أقوى مع نهاية العام بالتزامن مع استكمال صفقة الاندماج المهمة مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية المتوقعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

