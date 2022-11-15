«البورصة» كسرت حاجز 45 مليار دينار

مال وأعمال

ارتفعت المؤشرات الرئيسة لبورصة الكويت جماعياً في ختام تعاملات امس بدعم نمو من 9 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية، لترتفع القيمة السوقية للبورصة الى 49.220 مليار دينار مقابل 48.799 مليار دينار اغلاق البورصة اول من امس بارتفاع 421 مليون دينار لتبلغ البورصة مستويات جديدة بدعم ايجابية نتائج الشركات

ارتفع مؤشر السوق الأول 0.24%، وزاد «العام» 0.28%، كما صعد المؤشر الرئيسي 50 بواقع 0.66%، وارتفع الرئيسي 0.45% عن مستوى اول من أمس الأحد.

بلغت قيمة تداول بورصة الكويت 63.6 مليون دينار، وزعت على 271.91 مليون سهم، بتنفيذ 12.62 ألف صفقة.

دعم أداء الجلسة ارتفاع 9 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بنحو 2.99%، بينما انخفض 3 قطاعات يتقدمها التكنولوجيا بـ 3.19%، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم «مدار» القائمة الخضراء بـ 20.58%، بينما جاء «التخصيص» على رأس التراجعات بـ 6.67%.

وبشأن الأنشط تداولاً؛ جاء «أعيان» المرتفع 4.90% على رأس الكميات بـ 26.56 مليون سهم، بينما تقدم «بيتك» السيولة بقيمة 17.82 مليون دينار، بانخفاض 0.23%.

