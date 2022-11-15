«بيتك» وافق على إصدار 112.8 مليون سهم

مال وأعمال

وافق أعضاء مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالتمرير على اصدار 112.78 مليون يهم بالقيمة الاسمية للسهم، تخصص لمساهمي البنك الأهلي المتحد البحريني.

وحسب بيان لبورصة الكويت تخصص الأسهم للمساهمين الذين لم يقدموا استمارات قبول العرض، وتبادل الأسهم المملوكة لهم بأسهم «بيتك» وفقاً لمعدل التبادل المتفق عليه.

ووافق المجلس أيضاً على تعديل المادة 8 من عقد التأسيس، والمادة 7 من النظام الأساسي والتأشير بذلك التعديل في النظام الأساسي وعقد التأسيس، وسجل البنك لدى بنك الكويت المركزي.

ويصبح رأس المال المصرح به للبنك 1.348 مليار دينار موزعاً على 13.485 مليار سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، وجميعها نقدية.

أما رأس المال المصدر والمدفوع لـ«بيتك» فيصبح 1.342 مليار دينار موزعاً على 13.422 مليار سهم جميعهم أسهم نقدية، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 فلس.

ويأتي ذلك بناءً على قرارات الجمعية العامة غير العادية لـ«بيتك» في 25 يوليو 2022، والتي أقرت تفويض مجلس الادارة أو من يفوضه أو يكلفه في ذلك بتحديد عدد رأس المال المصدر والمدفوع وقيمتها وتعديل المادة 8 من عقد التأسيس والمادة 7 من النظام الأساسي.

