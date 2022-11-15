524 صفقة اندماج واستحواذ بالشرق الأوسط بقيمة 55.2 مليار دولار

مال وأعمال

كشف تقرير ارنست ويونغ لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن تسجيل 524 صفقة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بقيمة اجمالية بلغت 55.2 مليار دولار وارتفع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ بشكل بسيط بنسبة 6% على أساس سنوي، وذلك على خلفية استمرار ضغوط التضخم، وتراجع الاقتصاد، واضطرابات السوق العالمية. بينما تراجعت القيمة الاجمالية للصفقات بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أظهر التقرير أيضاً أن صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية المعلنة كانت الأكثر تسجيلاً، اذ شكلت 51% من اجمالي عدد الصفقات، بينما شكلت قيمتها 33% من القيمة الاجمالية للصفقات المعلنة في المنطقة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. ومثلت صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية 35% من اجمالي عدد الصفقات المعلنة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 و38% من قيمتها. بينما استحوذت المؤسسات المرتبطة بالحكومات على 38% من اجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها في هذه الفترة، مع تسجيل صفقات بقيمة اجمالية بلغت 21 مليار دولار.

وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في EY: «على الرغم من حالة عدم التيقن الاقتصادي العالمية التي نعيشها، الا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا استمرت بتسجيل نشاط أعلى لصفقات الاندماج والاستحواذ، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي المتوقع الذي يقوده ارتفاع أسعار النفط، وتسارع تنفيذ اصلاحات تصب في صالح الأعمال. وفضلاً عن ذلك، نشهد تنامياً في الصفقات في قطاع التكنولوجيا، الأمر الذي يعكس تسارع مشاريع التحول الرقمي في العديد من الصناعات في المنطقة». من جانبه، قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى EY: «ما يثير الاهتمام من هذه النتائج الأخيرة هو زيادة نشاط الاندماج والاستحواذ، ليس فقط من الأسواق التقليدية مثل الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولكن أيضاً في دولٍ أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مثل مصر والمغرب وقطر وسلطنة عُمان. ويمثل ارتفاع أسعار النفط الخام، فضلاً عن المبادرات الحكومية لجذب الاستثمارات الى المنطقة، وسعي المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلف فرص استثمارية مستقبلية في أسواق خارجية، المحرك الرئيسي لتنامي نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة في المستقبل».

