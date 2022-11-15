العويصي: المنافسة مكون حيوي في تحفيز الاقتصادات الفعالة والقوية

مال وأعمال

أكد المدير التنفيذي في جهاز حماية المنافسة الدكتور عبدالله العويصي أن المنافسة مكون حيوي في تحفيز الاقتصادات الفعالة والقوية وتشجيع النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن المنافسة تؤدي إلى زيادة الانتاجية عن طريق دفع الشركات غير الفعالة إلى الخروج من السوق والسماح للشركات الفعالة بالدخول والحصول على حصة في السوق.

وأضاف العويصي في كلمته التي ألقاها أمس، خلال فعاليات مؤتمر ASAR 2022 الذي أقيم تحت عنوان قانون المنافسة وتحديات تطبيقه والعوامل المؤثرة في زيادة عمليات الاكتتاب العام في الكويت، أن المنافسة تحث جميع الشركات على أن تكون أكثر كفاءة، من خلال الابتكار لبقائها في السوق.

وقال : أثبتت الأسواق الأكثر تنافسية أنها تسهم في زيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار والخيارات الأوسع للمستهلكين، ودعم المنافسة في بيئة أعمال فعالة تؤدي إلى النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتقليل فرص انتشار الفساد.

وبيّن أن دولة الكويت كانت من أوائل الدول في المنطقة التي نظمت حماية المنافسة، لا سيما أن الدستور الكويتي الصادر في عام 1962 كفل حرية المنافسة، كما كانت هناك عدة محاولات لتنظيم حماية المنافسة حتى عام 2007، حيث صدر أول تشريع متكامل ينظم حماية المنافسة.

وأضاف العويصي : بعد أكثر من عقد من الزمن، صدر قانون آخر رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة باعتباره قانوناً معدلا للثغرات والقصور في القوانين السابقة.

وأشار العويصي إلى أن قانون حماية المنافسة يهدف لتعزيز آليات السوق ورفع كفاءة أدائها لضمان وجود منافسة صادقة وعادلة في الأسواق وتحقق حماية للمستهلكين من خلال توفير السلع أو الخدمة بجودة عالية. واستدرك العويصي قائلاً: يعد جهاز حماية المنافسة هو الجهة المعنية من قبل الحكومة للإشراف على كيفية عمل الأسواق في الكويت والنتائج التي تفضي عنها لصالح المنتجين والمستهلكين، من أجل تحقيق الأهداف التي نشأ من أجلها، وذلك في سبيل خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية من خلال تطبيق جميع جوانب قانون حماية المنافسة.

وبدوره، قال الشريك الرئيسي في مكتب ASAR الرويح وشركاه عصام حباس: «يسر مكتب ASAR بخبرته التي تزيد على 40 عامًا في المنطقة أن يكون مؤتمر ASAR 2022 منارة ومنصة لإفادة رجال الأعمال والقانونيين في دولة الكويت وتبادل المعرفة والخبرات القيمة التي تساهم في تطوير الشركات على المستوى المحلي والإقليمي. وأضاف أيضاً ان هذا المؤتمر يؤكد على التزام ASAR بأن يكون عملاؤه والعاملون بالسوق الكويتي على اطلاع ودراية بأحدث التطورات القانونية».

ومن جانبه، تناول الشريك المدير في مكتب ASAR أحمد بركات في كلمته اعتبارات التوفيق بين الجوانب الإدارية والجزائية المرتبطة بمخالفات قانون المنافسة والوضع القانوني لشروط الحصرية والولاء وفقاً لما هو وارد في قانون المنافسة.

كما شرح آلية الطعن على القرارات الصادرة عن جهاز حماية المنافسة وقدم رؤياه من خلال خبرته الواسعة حول تعامل المحاكم الكويتية مع المنازعات المتعلقة بالمنافسة والسوابق القضائية ذات الصلة. وأضاف: يحرص مكتب ASAR على متابعة جميع التطورات التشريعية التي تؤثر على أعمال عملائنا في دولة الكويت. وقال : نشأ عن إصدار قانون حماية المنافسة عدد من التحديات المحيطة بتفسيره وتطبيقه مما يستلزم نقاشات عميقة ومقترحات غير تقليدية بين جميع المعنيين بالأمر. مبدياً أمله أن تكون الجلسات والحوارات التي شهدها المؤتمر قد زودت الحضور برؤى جديدة وأن يكون هذا المؤتمر منصة انطلاق لتطبيق أفضل لقانون المنافسة وسوق أكثر حيوية وتنافسية بدولة الكويت».

وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي لإدارة أسواق رأسمال الدين في شركة كامكو انفست عمر زين الدين أن مشاركة الشركة في الملتقى تأتي للخبرات القانونية الكبيرة التي يمتلكها مكتب ASAR في الكويت، والشركة تتطلع من خلال التواجد في مثل تلك المشاركات، تقديم خدمة متميزة للعملاء في جميع القطاعات، كما أن ASAR يتم الاستعانة به كمستشار قانوني في إصدار السندات والصكوك وزيادة رأس المال وعمليات الدمج الاستحواذ.

ولفت أن الكويت ودول المنطقة تشهد زيادة في عمليات الدمج والاستحواذ، وبالتالي فإن تواجدنا في هذا القطاع مهم لتزويد العملاء بآخر المستجدات القانونية المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ وكذلك العمليات التشريعية من خلال التعرف على القواعد التي تصدرها هيئة أسواق المال وكذلك جهاز حماية المنافسة. وبيّن أن هناك فريقا متخصصا في ASAR يتم الاستفادة منه في الجانب القانوني.

وأشار إلى أن السوق الكويتي واعد وناشط، وهناك حاجة لأن تكون الكويت لديها قدرة تنافسية أكبر في الكويت ودول المنطقة.

ومن جانبه، ألقى الشريك في مكتب ASAR جون كونها كلمة بعنوان «قانون حماية المنافسة» شرح خلال كلمته مضمون قانون حماية المنافسة والمخاطر المرتبطة بعدم الامتثال له ونوعية الاتفاقيات والتصرفات المخالفة للمنافسة والاعتبارات الخاصة بالاندماج والاستحواذ.

وحول الجلسة الخاصة بـ«زيادة عمليات الاكتتاب العام» التي أدارتها المحامية في ASAR بريندا نتامبيرويكي، سلط كل من روبرت ليتل - المستشار في ASAR وإزيكييل توما، الشريك في ASAR، الضوء على عمليات الاكتتاب العام في دولة الكويت والعوامل المؤدية إلى زيادة تلك العمليات ومتطلبات الإدراج وعملية الطرح في الكويت.

