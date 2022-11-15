«KIB» يطلق مصنعه الرقمي بمفاهيم حديثة

مال وأعمال

في رحلته الانتقالية الجديدة - التي قادها في إطار استراتيجيته التي تتمحور حول العملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال نموذج أعمال مرن يستجيب ويعاصر التغيّرات في نمط حياتهم وتطوراتها التكنولوجية - أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أخيراً عن إطلاق مصنعه الرقمي: «KIB Digital Factory».

ولقد صمم البنك هذا المفهوم الإبداعي وأعده لتحقيق أهداف البنك الأولية في تطوير وتقديم خدمات مصرفية رقمية جديدة، مصممة بتقنيات حديثة وأنظمة مبتكرة ومتنوعة تناسب متطلبات كل شريحة من شرائح العملاء، من الأفراد إلى الشركات، والتي ستتميز عن غيرها بما ستقدمه من حلول متقدمة لخدمة قطاعات الأعمال الحيوية على اختلافها.

وفي تصريحه عن أخذ هذه الخطوة المحورية، قال مدير عام إدارة التحول الرقمي والابتكار في «KIB»، محمد الشريف: «نحن اليوم، وعلى مشارف العام الجديد، نقف أمام نقطة تحول استراتيجي، ومحطة انتقال نحو عهد رقمي جديد للبنك نتطلّع فيه إلى إحداث قفزة فيما نقدمه من تجربة مصرفية وحلول مالية. ولقد أعددنا لذلك مصنعاً رقمياً متكاملاً، مؤسساً على بنية تحتية تكنولوجية متطورة، والذي سيكون المحرك الرئيسي لتنفيذ خططنا الاستراتيجية وتحقيق أهدافها في طرح أحدث الحلول الرقمية التي تلاقي تطلعات السوق المحلي، والاستمرار في دفع عجلة الابتكار في عملياتنا وخدماتنا – وأبعد من ذلك في القطاع المصرفي الكويتي ككل».

كما أفاد الشريف بأن مصنع «KIB» الرقمي سوف يديره فريق تقني على أعلى مستوى، يضم جميع الكوادر والموارد البشرية المناسبة والمؤهلة، بدءاً من رواد التكنولوجيا، إلى مصممي «UX / UI»، ومطوري المنتجات الذين يعملون بصورة جماعية وثيقة مع قطاعات البنك المختلفة، وكذلك مع العملاء، لمعالجة وتطوير خدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء وتفوق توقعاتهم.

منوهاً كذلك إلى اعتماد مصنع «KIB» الرقمي التوجهات العالمية الحديثة في مجالات التكنولوجيا المالية وغيرها، وتبنيه المفاهيم التصميمية الريادية في هذه الصناعة، والتي ستقدم لنا طرقاً جديدة للعمل والإدارة، بما يضمن للبنك تحقيق أعلى مستويات المرونة، والأمان، والاستمرارية في الأعمال، والامتثال للوائح.

وفي ختام تصريحه، أكد الشريف أن «KIB» مازال يكثف كل جهوده لتعزيز تجربة عملائه المصرفية وعلى نحو متواصل، مستعيناً بخبرته الواسعة في الاستجابة للمتغيرات، ومنهجه القائم على ملاءمة جميع عملياته بما يخدم العميل ومتطلبات حياته، مطبقاً كل مفاهيم الابتكار والإبداع في تنفيذها، حتى تمكّن من إعداد هذا المصنع الرقمي، الذي سيقوده إلى مرحلة جديدة كلياً، ينتظر بأن تمنح لعملائه تجربة مخصصة وفريدة، بتقنيات أكثر تقدماً وأماناً، وأعلى كفاءةً وسلاسة.

