«الأولى للوقود» افتتـحت محطة «العيون»

مال وأعمال

أعلنت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عن افتتاح خدمة التزود بالوقود في محطة العيون، الواقعة في محافظة الجهراء. تأتي هذه الخطوة وفقا لخطة «أولى» الاستراتيجية التطويرية الرامية إلى تحويل جميع محطاتها إلى محطات ذات خدمات متطورة وفق أحدث المعايير العالمية للجودة لتقديم خدمة متكاملة للعملاء.

وتعتبر محطة العيون المحطة الواحدة والثلاثين التي تمت إعادة بنائها من ضمن 40 محطة تم تسلمها من شركة البترول الوطنية.

وصرح المهندس عادل العوضي، الرئيس التنفيذي للشركة قائلا: «سوف يتمكن العملاء من الاستفادة بالوقت الحالي من خدمــة التزود بالوقود وقريبا من خدمات غسيل السيارات ومركز صيانة السيارات والسوق المركزي. بالإضافة إلى أنه تم العمل على زيادة مستوى السلامة بتركيب نظام استرجاع الأبخرة الجيل الثاني وتزويد المحطة بالمعدات الصديقة للبيئة».

وأضاف العوضي « كما وعدت الأولى عملاءنا في تطوير المحطات وتحويلها إلى محطات متعددة الخدمات، فإنه جارٍ العمل على استكمال خطة التطوير وفق الجدول الزمني الموضوع، حيث سيشمل التطوير في الوقت الحالي محطة صباح السالم قطعة 12، مقابل منطقة العدان.

