«جياد» تدرس اقتناص فرص استثمارية جديدة مقابل مديونية

مال وأعمال

صرحت شركة جياد القابضة أن كلية مجان التعليمية تدرس مشروعين بقطاع التعليم الجامعي الفنلندي لتأسيس مدينة تعليمية تعد الأولى في الشرق الأوسط لخدمة التعليم الشامل خليجيا وعربياً وذلك بالتعاون مع أكبر الجامعات العالمية، في خطوة لتنمية أعمال وانشطة التعليم المتمثلة في كلية مجان بسلطنة عمان والتوسع إقليميا

ووفقا للمناقشات التي تمت مع قياديين بقطاع التعليم في فنلندا ومصر وسوف يقام المشروع على مساحة بنحو 400 الف متربمنطقة شمال شرق القاهرة باستثمارات تقدر بـ1.3 مليار جنية مصري حيث يمثل المشروع بيئة تعليمية متكاملة ومن المتوقع أن تستكمل المناقشات والدراسات للمشروع لدخول كلية مجان في المشروع حيث سيتم عقد لقاءات وزيارات مع اللجنة التأسيسة للمشروع خلال الشهر الفترة القليلة القادمة لاتخاذ القرار بهذا الشأن.

ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة صالح ناصر الصالح أن كلية مجان تسعى إلى مناقشة الفرص والخيارات الجيدة للاستثمارات ذات المردود الإيجابي البعيد عن المخاطر حيث تركز على قطاع التعليم كونه من القطاعات المهمة والحيوية ذات البعد الاستثماري قصير ومتوسط وطويل الأجل مشيراً إلى أن اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أخيراً لشركة جياد القابضة وافق بالإجماع على الشروع في مباشرة اجراءات التسوية مع شركة نور انتجريتد للتجارة العامة ( شركة زميلة ) بقيمة 5.6 ملايين دينار وذلك بحصول جياد القابضة على أصول مقابل الدين.

واضاف الصالح أن مجلس الإدارة فوض الرئيس التنفيذي للشركة في مباشرة اجراءات التسوية وسيتم الإفصاح عند التوقيع النهائي عليها من الطرفين بعد الانتهاء من اجراءات الفحص لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية سوف ينتج عنها نمو في استثمارات الشركة بقيمة 5,6 ملايين دينار فيما ستنخفض الذمم المدينة للشركة بيقمة 3.7 ملايين دينار وتحقيق أرباحاً بقيمة 1,9 مليون دينار من رد مخصص وذلك عند اتمام التسوية والتي من المتوقع ان تظهر اثرها في الربع الرابع وقد تم الإفصاح عن ذلك على موقع البورصة.

