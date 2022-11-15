الحسن: 23.1 مليون دينار صافي أرباح «الخليج للتأمين» خلال 9 أشهر

مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن تحقيق صافي ربح بقيمة 23.1 مليون دينار (74.5 مليون دولار) وذلك خلال التسعة أشهر من العام الحالي، بربحية 81.39 فلسا للسهم الواحد بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 68 مليون دينار (219.3 مليون دولار ) «المعاد إدراجها» عن الفترة نفسها من العام السابق.

وكانت المجموعة قد حققت عن فترة التسعة أشهر من العام السابق أرباحا غير اعتيادية بقيمة 50.5 مليون دينار (163 مليون دولار) ناتجة من الاستحواذ على عمليات شركة أكسا في منطقة الخليج وباستثناء تلك الأرباح غير الاعتيادية عن عام 2021 فإن المجموعة قد حققت ارتفاعا في أرباحها الاعتيادية عن فترة التسعة أشهر من العام الحالي بقيمة 5.6 ملايين دينار (18.2 مليون دولار) نتيجة ارتفاع أرباحها التشغيلية وأرباح الاستثمارات.

كما بلغت حقوق مساهمي المجموعة 214.9 مليون دينار (693.3 مليون دولار ) بقيمة دفترية للسهم 757 فلسا كما في 30/09/2022 بزيادة نسبتها 0.8% بالمقارنة مع 213.2 مليون دينار (687.9 مليون دولار) بقيمة دفترية للسهم 751 فلسا كما في 31/12/2021. هذا وقد بلغت قيمة الأقساط المكتتبة 640.8 مليون دينار (2.07 مليار دولار) بالمقارنة مع 369.6 مليون دينار (1.2 مليار دولار) بزيادة نسبتها 73.4% عن الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ ربح الاستثمار والايرادات الأخرى 28.6 مليون دينار (92.1 مليون دولار ) بالمقارنة مع 16.8 مليون دينار (55.7 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 70%.

وتدعيما لأعمال المجموعة التشغيلية وحقوق حملة وثائقها، فقد تم زيادة صافي الاحتياطيات الفنية للشركة من 443 مليون دينار (1.43 مليار دولار) كما في 31/12/2021 إلى 485.2 مليون دينار (1.6 مليار دولار) كما في 30/09/2022 بزيادة نسبتها 10% الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على تحمل المخاطر الطارئة التي قد تطرأ في المستقبل. وبلغ مجموع الأصول 1.34 مليار دينار (4.33 مليارات دولار) كما في 30 سبتمبر 2022.

و قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد سعود الحسن «تعكس نتائج التسعة أشهر لهذا العام قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وحماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها.

